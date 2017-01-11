День защитников свободы

Литва отмечает 26-ю годовщину со дня трагических событий у Вильнюсской телебашни. В эти дни по всей Литве проходят памятные мероприятия Дня защитников свободы, которые призваны почтить память жертв событий 13 января 1991 года.

12 января в 17.30 у Вильнюсской телевизионной башни, в 18.00 у здания Литовского национального радио и телевидения и в 19.00-19.30 на площади Няприклаусомибес пройдут церемонии зажжения костров памяти.

Утром 13 января по всей Литве пройдет гражданская акция «Память жива, потому что свидетельствует», во время которой во всех школах Литвы, учреждениях и организациях в окнах на десять минут зажгут свечи в память о погибших за свободу. В 9.00 в Вильнюсе состоится церемония возложения цветов к памятнику «Весть», посвященному 11 Марта, находящемуся у Национальной библиотеки им. М. Мажвидаса на площади Няприклаусомибес. В актовом зале 11 Марта парламента Литвы в 10.00 начнутся торжественное заседание по случаю Дня защитников свободы и церемония вручения премий Свободы.

В полдень на площади Няприклаусомибес пройдет торжественная церемония поднятия государственного флага. С 12.30-14.30 – часы открытых дверей в галерее Защитников свободы Литвы и витражной галерее (I здание Сейма). В 13.30 на Антакальнском кладбище почтут память погибших за свободу и независимость Литвы. Воины Добровольных сил охраны края Литовской армии отдадут дань уважения защитникам Свободы, похороненным на кладбищах Алитуса, Каунаса, Кедайняй, Мариямполе, Рокишкиса, Вильнюса. В 15.00 состоится встреча руководства Сейма и Правительства Литовской Республики с близкими погибших и пострадавшими от трагических событий 13 января 1991 года. В 17.30 будет отслужена месса в Вильнюсском Архикафедральном соборе.

14 января в Вильнюсе с 12.00-13.30 пройдет XXVI традиционный международный забег памяти «Дорогой жизни и смерти» (Антакальнское кладбище – Телебашня).

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, День защитников свободы, памятные мероприятия, телебашня