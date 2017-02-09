Денег хватает только на еду и одежду

Повседневность жителей Литвы далека от средних показателей Евросоюза — пока одни следуют модным тенденциям и покупают новинки в торговых центрах, другие не могут похвастаться личным бюджетом, позволяющим купить все, что хочется, сообщила кредитная компания Credit Service.

Опрос, проведенный социологической службой Baltijos tyrimai, показал, что всего 1% литовцев может купить все, что захочет. Еще 18% сказали, что им доступны крупные покупки, такие как телевизор или холодильник, но они не могли бы себе позволить купить квартиру или дачный домик.

Почти у половины жителей Литвы (46%) хватает денег только на еду и одежду, и они не могут себе позволить приобретать дорогостоящие вещи, такие как телевизор или холодильник. 24% утверждали, что от суммы денег, выделяемых на все самое необходимое, ничего не остается даже на одежду.

Другая кредитная компания Vivus, специализирующаяся на быстрых кредитах, сообщила, что жители Литвы планируют свое будущее, опираясь на внешние источники финансирования. В прошлом году брали взаймы 25% литовцев, в 2017 году 10% литовцев планируют это сделать.

Согласно опросу, проведенному Baltijos tyrimai, в этому году брать в долг на проживание и необходимые нужды намерены 10% литовцев. Большая их часть (6%) утверждала, что дополнительные средства стараются взять у родственников, друзей или знакомых. Опрос показал, что 31% респондентов готов взять в долг для того, чтобы прибрести крупные бытовые покупки (бытовую технику, мебель), 25% — на удовлетворение ежедневных потребностей. 13% утверждали, что берут в долг, чтобы приобрести автомобиль, 9% — на ремонт жилья, 17% — для других целей, например, чтобы вернуть долг, поехать в отпуск, заплатить за учебу или на развитие бизнеса.

«Мы получили очень много заявок от людей, которые оказывались в ситуации, когда им не хватало средств даже на самое необходимое, и они не знали, что им делать», — отметила представитель кредитного учреждения Юстина Амбрасене.

Лешек ДЛУГИ

Метки: Credit Service, N6 (1146) 9 февраля, деньги, Еда, кредитная компания, нехватка, одежда, опрос