Денежные переводы зарубежных жителей в Литву в 2017 г. составили 1,1 млрд евро

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Денежные переводы из-за границы в Литву в 2017 году составили 1,109 млрд. евро, между тем, переводы жителей Литвы за границу — 398 млн. евро, сообщил Евростат.

Из всех полученных в Литве переводов 460 млн. евро составили переводы из стран Евросоюза, 649 млн. евро – из третьих стран, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

125 млн евро из Литвы были переведены в страны ЕС, а 273 млн евро – в третьи страны.

Переводы зарубежных жителей в Латвию в 2017 году составили 546 млн. евро, в Эстонию — 112 млн. евро. Жители Латвии и Эстонии перевели в иностранные государства соответственно 329 млн. евро и 45 млн. евро.

В целом в ЕС из третьих стран жители перевели 10,7 млрд. евро, между тем, в третьи страны из 28-ми государств ЕС было переведено 32,7 млрд. евро.

BNS