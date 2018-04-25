Деньги на борьбу с алкоголизмом

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15 муниципалитетов страны по своей инициативе предоставят средства для создания системы психологической помощи для борьбы с алкоголизмом.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига рассказал, что будет выделено около 2,5 миллиона евро на помощь по улучшению психического здоровья и обучение 80 консультантов, которые будут работать в муниципальных отделах общественного здравоохранения, сообщила служба новостей телеканала LRT.

«Это такая недорогая услуга, когда люди, не решающиеся обращаться к психиатрам, психологам, могут обратиться к специалистам, которые обучены мотивировать больных, после чего их направят в специализированные центры», — объяснил Вярига.

Консультанты должны поддерживать желание зависимого человека вылечиться, а также, при необходимости, помочь попасть ему в лечебный центр.

Жительница Алитусского района Неринга рассказала, что из-за того, что она вместе с мужем потребляла большое количество алкоголя, трое из пятерых их детей были отданы опекунам. После этого женщина с мужем обратилась к психологам, которые помогли побороть зависимость, и семья воссоединилась.

Неринга отметила, что местная община также оказала им большую поддержку, поскольку оказалось, что проблема, коснувшаяся их семьи, является частой среди людей среднего возраста.

Алитусский район первым в Литве семь лет назад выступил с инициативой помощи людям, страдающим алкоголизмом. Эту помощь использовали около 400 жителей района. Тогда муниципалитет выделил на это около трех тысяч евро.

В наркологических центрах Литвы все чаще проводят ежемесячные программы социальной психологической реабилитации алкоголиков, поскольку метод кодирования признан неэффективным. Однако практика показывает, что люди не очень хотят обращаться за помощью к психиатрам, а ищут поддержку в сообществах или центрах социальной помощи.

Информация «ЛК», BNS