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Деньги не пахнут и вражды не портят: крупнейшим инвестором в экономику Украины оказались «проклятые москали». Россия по итогам первого полугодия 2018 года оказалась крупнейшим инвестором в экономику Украины. Ее вклад составляет 436 миллионов долларов, а это треть от всего общего объема инвестиций.

На втором месте по инвестициям стоят Кипр и Нидерланды, которые вложили в украинскую экономику более 200 миллионов долларов каждая. Среди крупных инвесторов также оказались Австрия, Польша, Франция и Великобритания, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные Госслужбы статистики Украины .

Примерно 60% от всех инвестиций Украина направила в финансовую сферу, 10% — в торговлю, а еще примерно по 8% — в промышленность и телекоммуникации.

Эта статистика, разумеется, приводится без учета данных по Крыму, Донецкой и Луганской областям.

Несмотря на ведение боевых действий против друг друга, страны остаются экономическими партнерами. С 2014 года, то есть с момента «оккупации» Крыма, Россия продолжает быть основным торговым партнером Украины. И именно это, по мнению экс-президента Виктора Ющенко, является главным препятствием для урегулирования конфликта в Донбассе.

28 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинская сторона готова разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. В мае этого года он подписал указ о введении новых санкций в отношении России, который предполагает блокирование активов попавших в санкционный список россиян, предотвращение их вывода за пределы Украины и запрет на въезд в страну.

Однако в Киеве понимают, что экономику Украины ждет колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Москвой. В августе этого года бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономическое сотрудничество с Москвой для Киева — благо.

«Для Украины это хорошо, потому что все-таки это дает ей значительный рынок для сбыта своих товаров, дает возможность закупать то, что критически важно для страны. Украина покупает у России ядерное топливо, большую часть его, и это важно для работы атомных электростанций, производящих на Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу. Ну и много других примеров», — подчеркнул экономист.

Экс-министр напомнил, что Киев уже испытал на себе последствия от прекращения сотрудничества с Москвой в ряде отраслей. Так, в космической отрасли Украина прекратила выпускать ракеты и больше не участвует в запуске космических аппаратов. А после прекращения сотрудничества в авиационной отрасли Украина уже три года не может произвести ни одного самолета.

Суслов категорически не согласен с призывами прекратить торговлю с Россией, поскольку в этом случае пострадает только Украина.

«Предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения — это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев. Если прекратить эту торговлю, то только от транзита газа мы потеряем до трех миллиардов долларов в год — только по одной-единственной позиции, так что предложение Ющенко, мягко говоря, неумное», — заключил экономист.



NEWSru.com