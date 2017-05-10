Деньги в домике улитки

Коммерческой интуиции Александра Костюкевича из Витебской области можно только позавидовать. Идею для доходного бизнеса он нашел под ногами. В прямом смысле слова. Возвращался с другом с охоты после дождя, а на тропинке — виноградные улитки. Приятель пошутил: вот, мол, живые витамины на земле валяются. Александр Валентинович задумался и в тот же вечер приготовил супруге Анжелике блюдо из сухопутного моллюска. Понравилось. Так в деревне Рослые Городокского района появилась агро-усадьба «Виноградная улитка». Прошло семь лет, а спонтанная идея продолжает приносить хозяевам и деньги, и удовольствие.

В этом году в регионах прошли открытые аукционы по продаже права на заготовку и закупку виноградной улитки. Например, в Пинском районе торги проводились впервые. А вот Брестский райисполком в деле не новичок.

Чуть более 480 рублей стоило фирме право изъять в Брестском районе около восьми тысяч килограммов виноградной улитки в течение пяти лет. Теперь зайдем в магазин: порцию из шести мороженых улиток по–французски продают в среднем за шесть рублей. Учитывая, что в килограмме примерно 30 моллюсков, считаем: правообладатель «отбивает» деньги, собрав приблизительно 15 килограммов. Конечно, в стоимость полуфабриката включены заработная плата, транспортные и арендные, другие производственные расходы. Но факт упрям: при достаточно низких вложениях в сырьевую базу получается товар с достаточно высокой добавленной стоимостью. О ресторанах и говорить не приходится: в Бресте диетический изыск из шести раковин подают за 12 рублей. Цена в парижском ресторане — 20 евро за порцию.

Насколько востребован ныне деликатес в системе общепита, интересуюсь у шеф–повара брестского ресторана авторской кухни Сергея Фомина:

— Мы открылись более двух лет назад. Не раз обновляли меню, но горячая закуска с улитками в сливочно–чесночном соусе и гренками присутствовала всегда. Были сомнения, оценит ли клиент необычный для белорусского стола вкус. Зря волновались: бывают дни, когда пять–семь посетителей одновременно выбирают это легкое и сытное блюдо.

В прошлом году только в Брестской области заготовили почти 100 тонн улитки. И это не предел. Промысловый запас, то есть часть популяции, достигшая половозрелого возраста и которую можно изымать без вреда для окружающей среды, в последние годы растет.

Анна ПЕТРОЧЕНКО.

Метки: N19 (1159) 11 мая