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Департамент миграции Литвы по-прежнему не будет принимать просьбы о выдаче национальных виз

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 02, 10:00   |   Комментариев: 2

Не справляющийся с потоками людей Департамент миграции (ДМ) Литвы по-прежнему будет принимать прошения иностранцев о выдаче национальных виз.

Департамент указал, что действовавшее последнюю неделю решение не принимать такие прошения было продлено “в силу нехватки человеческих ресурсов и с целью ускорения рассмотрения решения о выдаче многократной национальной визы и принятия решений”.

В дальнейшем обращаться за такими визами смогут те иностранцы, которые делают это, одновременно обращаясь за предоставлением временного вида на жительство в Литве.

Прошения о выдаче виз все иностранцы могут подать в Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском полицейских управлениях по миграции или их отделениях.

Решение о выдаче визы должны быть приняты в течение 15 дней, однако из-за большой загруженности Департамент миграции сейчас выдает визы только по прошениям, поданным во второй половине августа.

В этом году в Литве поступает примерно 15 прошений о выдаче виз в течение рабочего дня. С 2015 года число таких обращений возросло почти вдвое. Рост числа обращений эксперты связывают с увеличением трудовой иммиграции в Литву, преимущественно с Украины.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (2)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 10 02 at 12:51

    А на каких шишах будет подниматься экономика,если нет предприятий выпускающих материальные ценности?

  2. (78.158.2.140) Вася пишет:
    2017 10 02 at 12:34

    Да здравствуют гастарбайтеры с Украины! Наконец-то нашлись люди, способные поднять экономику Литвы.






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