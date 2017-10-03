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Департамент не продлил вид на жительство в Литве связываемому с Кремлем советнику банка

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 03, 13:00   |   1 комментарий

На минувшей неделе литовский Департамент миграции решил не продлевать вид на жительство в Литве связываемому с президентом России Владимиром Путиным банковскому советнику Антону Треушникову, сообщила глава департамента телеканалу Laives TV.

“Банк СМП”, как и сами российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, находится в списке санкций Евросоюза. Компания Ротенбергов строит мост в оккупированный Крым.

“Нет, сегодня у него нет разрешения жить в Литве”, – сказала глава департамента Эвелина Гудзинскайте в интервью, данном в пятницу Laisves TV .

Она сказала, что решение по поводу   советника банка Аркадия и Бориса Ротенберга А. Траушникова было принято в пятницу.

По данным Laives TV , у А. Треушникова был вид на жительство в Литве, который действовал 11 лет. Э. Гудзинскайте сообщила, что при предоставлении этому лицу вида на жительство в первый раз информация была собрана согласно установленным законом процедурам.

“С юридической точки зрения, один лишь факт того, что он кого-то знает, или является представителем кого-то еще не является достаточным основанием утверждать, что это плохо. Не достаточно только связей, нужно смотреть, а чем же именно это плохо”, – защищала Э. Гудзинскайте прежнее решение департамента о выдаче вида на жительство банковскому советнику.

Она отметила, что ей доводилось слышать, что в отношении упомянутого банка ЕС применяет санкции, однако “одно дело банк, другое дело частное лицо”.

Литовский департамент отказывается указывать, на каком основании был предоставлен вид на жительство, и на каком основании он продлевался, поскольку предоставив эту информацию, якобы будут разглашены личные данные.

В конце сентября министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас поручил Отделу по предупреждению коррупции и внутренним расследованиям Министерства внутренних дел выяснить обстоятельства вероятной “утечки” информации из Департамента миграции (ДМ) третьим странам. Об этом МВД сообщило спустя день после того,   как новостной портал delfi . lt написал о том,   что судьям Конституционного суда (КС) России была отправлена информация ограниченного пользования о том, почему им запрещен въезд в Литву для участия в международном конгрессе. Как сообщил портал,   проблемы вызваны тем,   что в материале была раскрыта позиция председателя КС Литвы Дайнюса Жалимаса не разрешать приезд судей из РФ из-за узаконенной Россией аннексии Крыма. Опираясь на эту позицию, Москва стала оказывать давление на Литву,   чтобы та вычеркнула судей из “черного списка” и запретила Д. Жалимасу въезд в Россию.

МВД также указало,   что во время расследования будет проверена информация о “предоставлении убежища лицам,   которые внесены в списки нежелательных лиц”,   однако не детализировало.

“Ситуацию нужно оценивать принципиально. Это уже не первый и не второй раз,   как ДМ приходится публично объясняться по поводу принятых им сомнительных решений”,   – сказал Э. Мисюнас для пресс-релиза.

Министр указал,   что такая информация будет предоставлена ему до понедельника,   когда он вернется из командировки в Китай. После того,   как будет собрана вся информация,   будет приниматься решение,   какое служебное расследование начать,   говорится в пресс-релизе.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (78.158.2.140) Вася пишет:
    2017 10 03 at 17:31

    Как литовские власти гордятся своим участием в киевском перевороте – просто фантастика. А ведь госпереворот – преступление в любой стране.






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