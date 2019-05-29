Департамент охраны руководства просит Г. Науседу переселиться в Турнишкес

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Департамент охраны руководства (ДОР) просит избранного президентом Литвы Гитанаса Науседу переселиться в резиденцию в Турнишкес. Главе государства будет небезопасно жить в своем доме на окраине Вильнюса — в Павильнисе.

«Мы не считаем, что будет безопасно жить в своем доме. Поэтому настоятельно просим и рекомендуем переехать в резиденцию», – сказал заместитель главы ДОР Паулюс Нямира.

Представитель по связям с общественностью Г. Науседы Айстис Забараускас в среду сообщил, что в следующий понедельник избранный президент проведет пресс-конференцию. На ней он ответит на этот и прочие вопросы.

Ранее будущий руководитель страны заявлял, что хотел бы жить в своем доме под Пучкорским ландшафтным заповедником.

Г. Науседа вступит в должность президента после инаугурации 12 июля.

BNS