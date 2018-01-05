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Депортированного из Латвии российского журналиста внесли в черный список на неопределенный срок

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 04, 14:10   |   Комментариев: 0

Журналиста ТВЦ Анатолия Курлаева, которого накануне задержали в Латвии и депортировали, внесли в черный список на неопределенный срок. Причину этого решения латвийская сторона не разглашает.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в эфире телеканала LNT сообщил, что пожизненного запрета на въезд в Латвию нет, к Курлаеву применен запрет на въезд в страну на неопределенный срок. Это означает, что каждые три года запрет пересматривается на основании заключения учреждения, согласно которому министр внутренних дел включил лицо в черный список.

Причину, по которой МВД Латвии ввело запрет на въезд в страну в отношении Курлаева, Козловскис не назвал. По его словам, эта информация не подлежит разглашению. Он лишь отметил, что всего в 2017 году власти Латвии включили в черный список более 100 человек.

Курлаева задержали в Риге 2 января. В полиции ему сказали, что у него “пожизненный запрет на въезд в Латвию”. “Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству, – рассказывал журналист.

Поздно вечером 2 января журналист прилетел в Москву, взяв билет за свой счет, сообщает ТВЦ.

В своем Facebook Курлаев высказывал мнение, что его могли задержать из-за спродюсированного им документального фильма о Латвии.

NEWSru.com

Метки: 

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