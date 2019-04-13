Депортировать стало проще

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Европейский суд в Люксембурге разрешил Германии депортировать иммигрантов, которым прежде было отказано в получении убежища, в другие страны Евросоюза, включая страны с недостатками в системе социальной поддержки.

Европейский суд постановил, что бедность или сильное ухудшение материального благосостояния не является достаточной причиной для отмены высылки. Исключением являются лишь случаи, при которых депортируемые не смогут удовлетворить свои самые элементарные потребности, а именно – утрачивают способность найти себе питание, жильё, лишаются доступа к воде или подвергаются физическому или психологическому насилию.

По информации, предоставленной немецким МВД, Германия избегает депортации получивших отказ в убежище иммигрантов в такие страны, как Венгрия, Греция и Болгария, поскольку немецкие суды сочли невозможным объективно оценить, насколько соответствует европейским нормам обращение с беженцами в этих странах.

rg-rb.de