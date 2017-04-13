Представитель Либерального союза Гинтарас Стяпонавичюс не намерен отказываться от депутатского мандата, отрицает злоупотребления полномочиями члена сейма.
“Да, то, как прокуроры понимаю превышение мною полномочий члена сейма, не совпадает с моей позицией, поскольку я как политик не сделал никаких действий, которые бы разошлись с законом”, – заявил в четверг в сейме журналистам Г. Стяпонавичюс.
Либерал отметил, что попросит председателя сейма Виктораса Пранцкетиса ускорить процедуры лишения его депутатского иммунитета.
“Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и доказать свою правду в судебных инстанциях. С поднятой головой я докажу необоснованность утверждений о том, что через одну или другую организацию финансировалась партия”, – сказал Г. Стяпонавичюс.
Генпрокурор Эвалдас Пашилис обратился в сейм с просьбой разрешить привлечь депутата Г. Стяпонавичюса к уголовной ответственности.
Имеющиеся данные позволяют обоснованно предполагать, что этот член либеральной фракции голосовал за принятие правовых актов, выгодных для концерна MG Baltic, утверждают прокуроры.
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