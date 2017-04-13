Депутат Г. Стяпонавичюс не намерен отказываться от мандата, отрицает злоупотребления

Представитель Либерального союза Гинтарас Стяпонавичюс не намерен отказываться от депутатского мандата, отрицает злоупотребления полномочиями члена сейма.

“Да, то, как прокуроры понимаю превышение мною полномочий члена сейма, не совпадает с моей позицией, поскольку я как политик не сделал никаких действий, которые бы разошлись с законом”, – заявил в четверг в сейме журналистам Г. Стяпонавичюс.

Либерал отметил, что попросит председателя сейма Виктораса Пранцкетиса ускорить процедуры лишения его депутатского иммунитета.

“Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и доказать свою правду в судебных инстанциях. С поднятой головой я докажу необоснованность утверждений о том, что через одну или другую организацию финансировалась партия”, – сказал Г. Стяпонавичюс.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис обратился в сейм с просьбой разрешить привлечь депутата Г. Стяпонавичюса к уголовной ответственности.

Имеющиеся данные позволяют обоснованно предполагать, что этот член либеральной фракции голосовал за принятие правовых актов, выгодных для концерна MG Baltic, утверждают прокуроры.

BNS

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