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Депутат Г. Стяпонавичюс не намерен отказываться от мандата, отрицает злоупотребления

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Представитель Либерального союза Гинтарас Стяпонавичюс не намерен отказываться от депутатского мандата, отрицает злоупотребления полномочиями члена сейма.

“Да, то, как прокуроры понимаю превышение мною полномочий члена сейма, не совпадает с моей позицией, поскольку я как политик не сделал никаких действий, которые бы разошлись с законом”, – заявил в четверг в сейме журналистам Г. Стяпонавичюс.

Либерал отметил, что попросит председателя сейма Виктораса Пранцкетиса ускорить процедуры лишения его депутатского иммунитета.

“Я готов сотрудничать с правоохранительными органами и доказать свою правду в судебных инстанциях. С поднятой головой я докажу необоснованность утверждений о том, что через одну или другую организацию финансировалась партия”, – сказал Г. Стяпонавичюс.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис обратился в сейм с просьбой разрешить привлечь депутата Г. Стяпонавичюса к уголовной ответственности.

Имеющиеся данные позволяют обоснованно предполагать, что этот член либеральной фракции голосовал за принятие правовых актов, выгодных для концерна MG Baltic, утверждают прокуроры.

BNS

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