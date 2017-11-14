Депутат Л. Бальсис находится под опекой семьи и врачей – близкие

Литовский парламентарий Линас Бальсис, в отношении которого возникли подозрения в том, что на минувшей неделе он покинул сейм в нетрезвом состоянии и сел за руль собственного автомобиля, сейчас находятся под опекой медиков и семьи, сообщили близкие депутата.

“Мы хотим сообщить, что сейчас Линас Бальсис находится под опекой врачей и семьи. Мы искренне благодарим медиков и всех тех, кто на самом деле, а не только на телеэкране, предлагает реальную помощь и поддержку”, – говорится в сообщении семьи парламентария, которое во вторник распространила помощница депутата в сейме.

В письме также содержится просьба “не заниматься искусственной эскалацией и не преследовать”, а к политикам – не использовать ситуацию для личной рекламы “особенно для очевидной клеветы и лжи”.

В четверг в сейме Л. Бальсис согласился с просьбой журналистов провериться на алкотестере, который показал 1,82 промилле алкоголя. Вскоре после этого он покинул сейм, дежурные Департамента охраны руководства сообщили об инциденте полиции. Через несколько часов поисков полиции было заявлено, что Л. Бальсис находится у себя дома, однако отказался общаться с должностными лицами – полицейские общались с депутатом через старосту Смешанной группы сейма Бронисловаса Матялиса.

Полиция обещала проверить видеозаписи общественных пространств столицы и решить вопрос о возможном привлечении парламентария к ответственности.

Представителей правящего Литовского союза крестьян и “зеленых” работает в сейме уже второй срок полномочий, ранее он был советником президента Дали Грибаускайте, работал журналистом.

BNS

Метки: Литва