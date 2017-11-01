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Депутат предлагает обязать международные школы обучать истории, географии Литвы, гражданственности

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 01, 11:01   |   Комментариев: 0

Руководитель литовского парламентского Комитета по образованию и науке, “аграрий” Эугениюс Йовайша предлагает обязать действующие в стране международные общеобразовательные школы обучать литовских учеников литовской истории, географии, гражданственности.

Парламентарий зарегистрировал проект поправки к закону о просвещении, в которой говорится, что “литовские граждане, обучающиеся в школах иностранных государств и международных организаций, учрежденных в Литве, должны быть включены в установленную министром образования и науки программу обучения истории, географии Литвы и воспитания гражданственности”.
Э. Йовайша предлагает ввести такое обязательство для международных школ со следующего учебного года.

По словам главы комитета, действующие сейчас в Литве международные школы обязаны обучать литовскому языку, между тем, литовская история, география и гражданское воспитание в некоторых из таких школ “не преподаются, либо эти уроки представлены минимально”.

Поскольку, по утверждению депутата, в таких школах обучаются не только иностранцы, но и литовцы, то “граждане Литвы, обучающиеся в законно действующих в Литве школах, не проходят полноценного курса литовской истории, географии, воспитания гражданственности”.

Он отмечает, что хотя эти школы действуют как негосударственные учреждения, они получают государственное финансирование – по методике школьной корзины всем ученикам такой школы выделяется целевая дотация госбюджета.

BNS

Метки: 

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