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Депутаты К. Пукас и М. Бастис компрометируют сейм – президент Литвы

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Член сейма Кястутис Пукас, оказавшийся под прицелом правоохранительных органов из-за сексуальных домогательств, и подозреваемый   возможных непрозрачных связях с представителями российской энергетики социал-демократ, парламентарий Миндаугас Бастис компрометируют сейм, заявила во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте.

“Истории разные, но обе компрометируют сейм. (…)   Конечно, решения о том, могут ли они оставаться в парламенте, будет принимать сам сейм”, – заявила Д. Грибаускайте журналистам в Вильнюсе, отвечая на вопрос о том, могут ли упомянутые члены сейма далее находиться на занимаемых постах.

В   отношении М. БАстиса и К. Пукаса в сейме начаты процессы импичмента.

Подозрительные связи представителя социал-демократической фракции всплыли на поверхность, когда Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ)   сообщил спикеру, что этому депутату не должно выдаваться разрешение на работу с совершенно секретной информацией.

В материале ДГБ изложены связи М.   Бастиса   с называемым представителем корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным,   бывшим сотрудником КГБ Петром   Воейко,   журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом,   называемым бывшим авторитетом каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. По мнению ДГБ, эти связи делают М.   Бастиса   уязвимым и могут поставить под угрозу безопасность доверенной ему государственной тайны.

  По призыву спикера сейма М.   Бастис   покинул пост вице-спикера сейма и приостановил свое членство в Социал-демократической партии,   однако не видит основания для отказа от парламентского мандата.

Члена сейма К. Пукаса обвиняют в сексуальных домогательствах. После жалоб нескольких женщин прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование.

К. Пукас также не видит оснований для ухода из сейма.

BNS

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