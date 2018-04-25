Депутаты поручили Комитету по культуре исправить формулировку о запрещенной информации

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В субботу сейм взялся за рассмотрение поправок, которые расширяют список информации, запрещенной к публикации. Комитету по делам культуры поручено рассмотреть и объединить оба проекта – выдвинутые Комитетом по делам культуры и оппозиционными консерваторами. К этим поправкам сейм планирует вернуться на весенней сессии.

Согласно зарегистрированным почти две недели назад Комитетом по делам культуры поправкам, в СМИ может быть запрещено размещение информации, посредством которой, в частности, «может быть, например, искажена историческая память Литовской Республики, стимулироваться недоверие и недовольство состоянием Литвы и ее институтов, демократическим строем, обороной страны, которая может иметь целью стремление к углублению национального и культурного размежевания, ослаблению национальной самобытности и гражданственности, ослаблению решимости граждан защищать свое государство или иные пути оказания направленного против интересов национальной безопасности Литовской Республики влияния на демократию, выборные процессы, партийную систему страны».

Такую формулировку предложила комитету Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ), отмечая необходимость перенесения в национальное право обновленной директивы ЕС об аудиовизуальных СМИ.

Эксперты в области СМИ подвергли эти поправки критике как вызывающие обеспокоенность и назвали их вмешательством в мнение людей.

Зарегистрированные комитетом запреты внесены в Национальную стратегию безопасности. Там они названы в качестве информационных угроз.

Оппозиционные консерваторы, в свою очередь, подготовили другой вариант поправок.

Согласно варианту консерваторов запрещалась бы «дезинформация, распространяемая другими государствами и связанными с ними субъектами, подстрекательства к войне и нетерпимости, прочая необоснованная, вводящая в заблуждение информация, направленная против интересов национальной безопасности Литвы, целью которой является поощрение недоверия и недовольства Литовским государством, демократическим порядком, обороной страны, попытки дискредитировать членство Литвы в НАТО, мощности и способности НАТО защищать своих союзников, снижать решимость граждан защищать свое государство, а также информационная деятельность других государств и связанных с ними субъектов, целью которой является оказать влияние на демократические и выборные процесс в стране».

В этом же проекте предлагается предоставить ЛКРТВ возможность срочно реагировать на распространение запрещенной информации и в течение 72 часов остановить телевизионные программы без решения суда, в ситуации, когда стремятся оказать влияние, направленное против интересов нацбезопаснности страны, демократии, партийной системы, избирательных процессов.

BNS