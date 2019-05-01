Депутаты присягнули служить интересам граждан

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Новоизбранные депутаты столичного городского совета на минувшей неделе приняли присягу, текст которой обязывает соблюдать Конституцию и законы, добросовестно выполнять обязанности члена городского совета.

После присяги были приняты первые решения — утверждены заместители мэра: Витаутас Миталас, Эдита Тамошюнайте и Валдас Бенкунскас.

Представитель партии свободы Витаутас Миталас будет курировать вопросы образования, градостроительства, экономики, социальной сферы, культурные проекты «Вильнюс 700» и строительство Национального концертного зала на горе Таурас. В прошлой каденции Витаутас Миталас возглавлял комитет по культуре, науке и спорту Вильнюсского самоуправления.

«Жители Вильнюса проявили большое доверие нашей команде, приоритетами которой являются улучшение качества образования, совершенствование транспортной системы и комплексное восстановление жилых районов. Это большие и долгосрочные проекты, но работа, проделанная в этих областях за последние четыре года, уже дает первые результаты. Я буду стремиться к тому, чтобы школы в Вильнюсе обеспечивали наивысший уровень образования для каждого учащегося. В транспортной сфере основной задачей будет модернизация общественного транспорта, а также быстрое обновление и развитие улиц, велосипедных дорожек и тротуаров. Конечная цель в деле возрождения жилых районов — улучшить среду обитания, не только обустраивая ее, но и там, где это необходимо, перепроектируя, изыскивая новые архитектурные и дизайнерские решения, адаптируя инфраструктуру для инвалидов», — сказал В. Миталас.

В состав правящей коалиции, как и раньше, вошла коалиция Избирательной акции поляков Литвы и Русского альянса «Союз христианских семей», а Эдита Тамошюнайте вновь займет должность вице-мэра и будет курировать такие области, как образование (дошкольное развитие), здоровье и культура, безопасность в городе.

«Я продолжу свою работу в сфере образования, воспитания и культуры. Мои приоритеты — повышение качества образования для самых маленьких жителей, вопросы реновации учебных учреждений. Важную роль играют развитие и доступность услуг неформального образования. Буду стремиться к тому, чтобы увеличить занятость детей в летний период во время каникул. В области культуры планируется обеспечить долгосрочное финансирование культурных проектов и организаций, также будут улучшены условия труда для работников культуры. В этой каденции я буду курировать две новые сферы. Одна из них — здравоохранение, буду стремиться улучшать качество и доступность медицинских услуг в Вильнюсе. Другая — безопасность города и общественный порядок», — отметила Э. Тамошюнайте.

Спорт и здоровый образ жизни, теплоснабжение и энергетический сектор, вопросы администрирования многоквартирных домов, водоснабжение, система сбора отходов – эти сферы будет курировать представитель партии консерваторов Валдас Бенкунскас.

«Буду конструктивным, поддержу добрые начинания. Знаю, что легко не будет, но мы должны выполнять обещания, данные избирателям, и взять на себя ответственность за конкретные сферы городского развития, работая в правящем большинстве», — подчеркнул В. Бенкунскас.

Среди приведенных к присяге депутатов новой каденции есть как новички (24 депутата), так и опытные политики: депутат от партии консерваторов Виолета Подольскайте — уже четвертый срок полномочий в составе городского совета, 6 депутатов – третий, а 16 – второй срок. Самым молодым членом совета является Дейманте Римкуте (ей — 20 лет), старейший член городского совета – депутат от партии Союза крестьян и зеленых Литвы Ромасис Вайтекунас (75 лет).

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt