Деревья дружбы

В этом году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Литвой и Беларусью. Предваряя юбилейную дату, которая официально будет отмечаться в декабре, в конце минувшей недели состоялись сразу два значимых события. Именно они ознаменовали начало мероприятий в рамках празднования юбилея.

28 апреля по инициативе посольства Беларуси в Литве в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай была посажена яблоня Дружбы. Символом литовско-белорусской дружбы стала декоративная яблонька «Верас» белорусской селекции, специально выращенная в научном институте при Академии наук Беларуси и привезенная в Литву. На большой территории сада в долине яблонь она нашла свое достойное место.

В церемонии посадки приняли участие посол Республики Беларусь в Литве Александр Король, сотрудники дипмиссии белорусского посольства, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Литвы Эвалдас Игнатавичюс, директор Департамента политики Восточного соседства Йонас Гринявичюс, представители МИД Литвы, послы иностранных государств, аккредитованных в Литве.

«25 лет дипломатических отношений – это совсем немного, если смотреть на нашу тысячелетнюю историю отношений. Эти годы для наших государств были творческими, мы создавали свою независимость, строили наши отношения, которые сегодня вылились в то, что мы называем соседством, и не просто соседством, а добрососедством», – сказал в приветственном слове посол по особым поручениям Эвалдас Игнатавичюс.

По его словам, Беларусь и Литву объединяют не только 700 км общей границы, но и «миллиардные торговые обороты, миллионные грузообороты через Клайпедский порт, стотысячные обороты по туризму, то есть много таких связей, которые радуют нас каждый день. Литва и Беларусь играют важную роль в регионе между Балтийским и Черным морями, на разных перекрестках транспортных коридоров и энергетических сообщений».

Он пожелал, чтобы будущие 25 лет стали такими же интенсивными, результативными, добрососедскими и мирными для наших народов.

Если яблоня – символ плодородия и мира, то крепкие отношения, конечно, символизирует дуб. В честь 25-летия установления дипотношений посольство Республики Беларусь в Литве и Вильнюсская уредия (лесничество) 29 апреля провели совместную акцию по высадке молодых дубков на участке леса площадью 1,3 гектара в 110-м квадрате Мигунского лесничества на 3-м участке. Дубняк, а это почти 2 тысячи саженцев, был посажен сотрудниками посольства Беларуси и представителями Объединения белорусских общественных организаций Литвы, Островецкого лесхоза и Вильнюсской уредии.

Акции по высадке молодых деревьев стали очень популярны в последнее время в Литве, в том числе с участием дипмиссий. Как рассказал посол Беларуси в Литве Александр Король, сама идея посадить дубняк была предложена президентом Всемирной ассоциации энергетики биомассы Ремигиюсом Лапинскасом и директором Вильнюсской уредии Артурасом Нанартавичюсом. Неслучайно в экологической миссии приняли участие и представители Островецкого лесхоза – ведь проблемы леса одинаковы для всех, а два приграничных лесничества – Островецкое и Вильнюсское – уже давно тесно сотрудничают в этой области.

«Я считаю, очень символично, когда мы на дружественной литовской земле недалеко от границы с Беларусью сажаем лес, тем самым сохраняя экологическое единство с природой. Кроме того, останется очень хорошая память. Дубок растет около 150 лет. Может, когда-нибудь внуки всех тех людей, кто сегодня участвует в этой акции, приедут в эту дубовую рощицу и расскажут, что их близкие сажали ее. Я думаю, что наш дубняк войдет в долгую историю», – сказал Александр Король.

Отрадно, что такие важные мероприятия приурочены к юбилею установления двусторонних отношений между Литвой и Беларусью.

«Понятно, что эти 25 лет новой истории базируются на тех многих годах, которые мы прожили вместе. Сегодня наши отношения развиваются по всем направлениям – гуманитарная сфера, спортивная, культурная и, конечно, экономическая. Мы дорожим экономическими отношениями, потому что это для нас взаимовыгодное сотрудничество, – говорит посол Беларуси. – Мы обе – транзитные страны и нас соединяют железная дорога, Клайпедский порт. Белорусские грузы в Клайпедском порту имеют не последнюю роль – все-таки 34 проц. загрузки порта – это очень большая цифра. У белорусского и литовского бизнеса миллиардный товарооборот – а это и деятельность компаний, и налоги в бюджет. Поэтому это тоже очень значимая цифра. На постоянной основе проходят контакты на политическом уровне – по линии министерства иностранных дел и по линии практически всех министерств. На сегодняшний день между нашими странами сложились нормальные отношения, а по мере возникновения проблемных вопросов мы их решаем».

В настоящее время, по словам А. Короля, есть один проблемный вопрос со стороны Литвы – это Островецкая АЭС. «Но мы настроены и уверены, что этот вопрос должен нормально разрешиться», – подчеркнул посол Беларуси.

Надежда ГРИХАЧЕВА

Фото из архива «ЛК»

Метки: 25 лет дипломатических отношений, N18 (1158) 4 мая, Александр Король, Беларусь, Верас, Йонас Гринявичюс, символ, Эвалдас Игнатавичюс, яблоня Дружбы