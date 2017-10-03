На минувшей неделе благодаря дешевой скандинавской электроэнергии осле цены на на электричество на бирже Nord Pool снизились почти на одну десятую.
Оператор электропередачи Litgrid сообщил, что на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, цена на электроэнергию снизилась на 9,2% до 35,6 евро за мегаватт-час.
“Более низкие цены формировал импорт более дешевой электроэнергии из Швеции”, – говорится в пресс-релизе Litgrid.
В Литве импортируется 83% потребленной электроэнергии, 46% – из Швеции, 27% – из Латвии, Эстонии и Финляндии, 27% – из третьих стран.
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Ой! А как же Газпром с его дешевым газом? неужто без него проживем?