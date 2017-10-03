Дешевая скандинавская электроэнергия снизила цены в Литве

На минувшей неделе благодаря дешевой скандинавской электроэнергии осле цены на на электричество на бирже Nord Pool снизились почти на одну десятую.

Оператор электропередачи Litgrid сообщил, что на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, цена на электроэнергию снизилась на 9,2% до 35,6 евро за мегаватт-час.

“Более низкие цены формировал импорт более дешевой электроэнергии из Швеции”, – говорится в пресс-релизе Litgrid.

В Литве импортируется 83% потребленной электроэнергии, 46% – из Швеции, 27% – из Латвии, Эстонии и Финляндии, 27% – из третьих стран.

BNS

Метки: Литва