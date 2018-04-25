Десятки тысяч голодных кенгуру заполонили крупные города Австралии в поисках пропитания

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Голодные кенгуру заполонили крупные города Австралии в поисках пропитания. В столице страны Канберре в последние недели огромные стада этих млекопитающих буквально оккупировали все месте, где есть хоть какая-то зелень.

Как сообщает CNN , главной причиной прихода десятков тысяч этих травоядных в города является засуха — в течение июня-июля в Австралии было слишком мало осадков, а низкие ночные температуры (там сейчас зима) привели к вымерзанию зеленого покрова.

Поэтому животные, населяющие десятки заповедников и заказников вокруг столицы, и пошли искать пищу к людям.

Они заполонили в Канберре все парки, лужайки, дворы, стадионы, поля для гольфа, школьные дворы и обочины дорог — то есть все места, где есть хоть немного травы.

Голодные сумчатые бродят по улицам австралийских городов, выискивая пропитание, и даже забираются в дома.

Агентство по охране окружающей среды Австралии выпустило для граждан страны специальную памятку, в которой рекомендуется держаться подальше от стад кенгуру, избегать контактов с ними, выгуливать собак только на поводках и быть предельно осторожными при вождении автомобилей особенно в вечернее и ночное время.

Согласно статистическим данным, население Австралии составляет не многим более 24 миллионов человек, а кенгуру на этом континенте почти в два раза больше — более 44 миллионов особей.

NEWSru.com