Детали изолированной работы системы ЛЭП Балтии – осенью

Поскольку Балтийские страны готовятся отключиться от кольца ЛЭП БРЭЛЛ и синхронизировать свои электросети с Западной Европой, будут проведены испытания возможности работы сетей в Латвии, Литве и Эстонии в изолированном режиме. К осени международная консалтинговая компания Tractebel Engineering подготовит исследование испытаний.

“Эта проба изолированной работы как никогда приблизит нас к состоянию, которое испытает система электропередачи при децентрализации от IPS/UPS (Integrated Power System/Unified power system of Russia – BNS) и при подготовке к синхронизации с сетями континентальной Европы. Сейчас мы являемся частью большой электросистемы IPS/UPS, очень зависимой от других ее участников – России и Белоруссии. Например, частота этой системы управляется из Москвы. В период испытаний мы выберем возможности для управления частотой и самостоятельного контроля над ситуацией”, – отметил в пресс-релизе глава компании Litgrid Дайвис Вирбицкас.

По сообщению Litgrid, во время испытаний Балтийские страны ограничат связь с Россией и Белоруссией. Потребность в электроэнергии в Литве, Латвии и Эстонии будет обеспечиваться только за счет производства на собственных электростанциях и смычек со странами Северной Европы. Самостоятельно будет поддерживаться баланс и частота в системе.

Руководитель по вопросам коммуникации Litgrid Эрика Бражайтите сообщила BNS, что исследование должно быть подготовлено к осени, а испытания пройдут в 2018 году. В середине 2016 года планировалось, что испытания удастся провести еще до 2018 года.

Балтийские страны договорились отключиться от кольца БРЭЛЛ к 2025 году. Литва выступает за синхронизацию через Польшу, однако Эстония выдвинула идею синхронизации через Финляндию.

BNS

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