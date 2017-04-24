Детей у родителей отбирать будет проще

Президент Даля Грибаускайте подписала поправки к принятому Сеймом закону, которые помогут гарантировать безопасность детей, живущих в семьях социального риска, будут способствовать повышению ответственности родителей и учреждений, могут ускорить процессы усыновления и взятия под опеку.

Инициированные президентом поправки обязывают Службу по защите прав детей немедленно реагировать на ситуации, вызывающие угрозу для безопасности детей. Ребенок должен быть срочно переселен в безопасную среду, например, в кризисный центр вместе с матерью, передан семейству или профессиональному опекуну. Государственная служба по защите прав детей обязана представлять интересы несовершеннолетнего, пока не будет назначен опекун.

Этими поправками также расширяется круг учреждений, которые обязаны сообщить Службе по защите прав детей о нарушениях, угрозах для детей и неподобающем поведении по отношению к ним.

Также узакониваются профессиональные дежурные опекуны, которые обязаны в любое время суток немедленно принять ребенка в семью и заботиться о нем, пока он не будет возвращен в семью или не будет переселен в семью опекунов или приемных родителей.

Лицам, судимым за определенные намеренные преступления, запрещается усыновлять детей или становиться их опекунами даже после прекращения судимости. Приемными родителями или опекунами также не смогут стать лица, у которых забрали ребенка, а также лица с нарушениями психического здоровья или страдающие от других болезней, список которых утвердит правительство или уполномоченное им учреждение.

Парламент также одобрил предложения президента из бюджета “Содры” в течение одного месяца после усыновления выплачивать родительское пособие родителям, усыновившим ребенка в возрасте двух лет и старше, а также предложение президента в течение двух лет после усыновления выплачивать пособие, чтобы помочь семьям в трудный период.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N16 (1156) 20 апреля, дети, семьи социального риска, усыновление