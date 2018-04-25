Дети без взрослых

🔊 Воспроизвести

Парламентарии считают, что необходимо ввести время, на которое можно будет оставить детей в возрасте до шести лет без присмотра родителей.

По мнению депутатов, пятнадцати минут будет вполне достаточно. Причем отмечается, что ребенок должен быть под присмотром того, кто сможет о нем позаботиться.

Другое изменение коснется как раз возраста тех, с кем предлагается на пятнадцать минут оставить ребенка до шести лет. Политики считают, что старшему ребенку должно быть от семи до тринадцати лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ