Дети стали больше болеть

Статистические данные заставляют задуматься – болеющих детей все больше. Помех для лечения детей, подверженных тем или иным заболеваниям, в стране нет, потому что обязательным страхованием здоровья они страхуются на средства государства, а предоставляемые им услуги оплачиваются из средств Фонда обязательного страхования здоровья, которых на лечение детей вполне достаточно.

Поэтому Государственная больничная касса при Министерстве здравоохранения, оценив статистические данные о растущей заболеваемости детей, призывает родителей больше заботиться о здоровье своих детей.

«В 2015 году у детей (от 0 до 17 лет) чаще всего диагностировались заболевания дыхательных путей (616,1 заболевших на 1000 детей). 54,9% всех детей хотя бы раз в год переболели инфекционными острыми заболеваниями верхних дыхательных путей или гриппом. В последние годы увеличивается заболеваемость детей сахарным диабетом, дальнозоркостью, хроническим отитом, заболеваниями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, артопатией», – говорит Ромуалдас Гурявичюс – руководитель Информационного центра здоровья Института гигиены.

Правда, по словам Гурявичюса, заболеваемость некоторыми болезнями снижается. В 2015 году несколько уменьшилось число детей, болеющих разными видами анемии, эпилепсией, аллергическим ринитом, астмой, дерматитом и экземой, деформирующими заболеваниями позвоночника и околопозвоночных тканей.

Вячеславас Заксас – директор Департамента услуг по уходу за здоровьем Государственной больничной кассы, говорит, что детей в возрасте до 18 лет обязательным страхованием здоровья страхует государство. Также на средства государства обязательным страхованием здоровья страхуются учащиеся дневных отделений общеобразовательных, профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений и студенты (в том числе и обучающиеся на дневных отделениях высших школ государств – членов Евросоюза).

«Дети имеют все возможности бесплатно получать в лечебных учреждениях услуги по уходу за здоровьем: первичного ухода, амбулаторные специализированные и стандартные услуги по уходу за здоровьем, а также услуги медицинской реабилитации и ухода.

Им также могут компенсироваться лекарства, средства медицинской помощи, ортопедической техники, разумеется, если ребенок в этом нуждается», – говорит Заксас.

По его словам, за здоровьем детей сызмала наблюдает семейный врач, медсестра. В поликлинике, заключившей договор с территориальной больничной кассой, с учетом возраста детей должны регулярно проводиться проверки здоровья и лабораторные анализы.

Кроме того, представитель Государственной больничной кассы напоминает, что те, кто воспитывает детей дошкольного и школьного возраста, должны раз в год приводить их к семейному врачу для профилактической проверки здоровья. Семейный врач оценивает, учитывает рост, вес ребенка, артериальное давление, зрение, слух, функциональное состояние органов кровообращения, дыхания, позвоночника и других органов. Обнаружив изменения, маленького пациента направляют на консультацию к специалистам соответствующей области или на обследование. При проверке здоровья врач старается не только оценить общее состояние здоровья ребенка, но и выяснить возможные хронические заболевания, чтобы предупредить их.

Кроме того, лечебные учреждения финансово поощряются за услуги, оказанные детям по проверке их здоровья, поэтому эти учреждения должны быть заинтересованы в предоставлении таких услуг. Например, выдается поощрение за профилактическую проверку здоровья детей, оценку состояния зубов, за уход за здоровьем, прививку детей в возрасте до одного года, а также за подготовку детей к школе.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N2 (1142) 12 января, болеют, Вячеславас Заксас, дети, статистика