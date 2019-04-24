Упрощена процедура усыновления детей

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За три первых месяца текущего года было усыновлено 30 детей, лишенных родительской опеки. По данным Государственной службы по защите прав детей и усыновлению, 20 детей усыновили граждане Литвы, 10 детей – иностранцы. Они отправились в Италию, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию. Возраст усыновленных колеблется от 3-х до 15-ти лет.

Проживающим в Литве иностранцам процедура усыновления стала проще.

Для постоянно проживающих в Литве супружеских пар, один из которых является гражданином Литвы, а другой — зарубежным гражданином, действует такой же порядок постановки на учет желающих усыновить детей лиц, как и для литовских супружеских пар.

Раньше у таких супружеских пар была возможность усыновить только детей более старшего возраста или с нарушениями здоровья, таким семьям приходилось ждать предложения по усыновлению очень долго.

Еще одно новшество — сократились сроки процедур усыновления. Предусмотрено, что предварительную оценку специалисты должны провести в течение 20 рабочих дней.

Срок постановки на учет семей, желающих усыновить ребенка, сокращается с 20 до 3 дней.

Введен новый срок действия вывода о готовности усыновить ребенка – 24 месяца.

Заявления о желании усыновить ребенка семьи должны подавать администрациям самоуправлений, также территориальным отделениям Государственной службы защиты прав детей и усыновления.

Ранее власти Литвы решили, что родившиеся гражданами Литвы, но получившие гражданство другой страны за счет процедуры усыновления иностранными гражданами лица, смогут сохранить литовское гражданство. Аналогичное двойное гражданство смогут иметь и иностранные лица, усыновлённые литовцами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ