Детские пособия: кто предложит больше

Правящий Союз крестьян и зеленых обсуждает возможность с 2018 года выплачивать пособия всем семьям с детьми, независимо от доходов, сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. По словам министра, для семей, где воспитывается до двух детей, пособие составит 30 евро, для больших семей — 50-60 евро на каждого ребенка. Спикер Сейма считает, что такие пособия должны составлять 100-150 евро. Инициативу поддержали и партнеры по коалиции – социал-демократы.

Денег пока нет

«Мы выступаем за более значительные суммы, но все это объект переговоров, пока названы суммы в 30 и 50 евро. В действительности мы хотим, чтобы все семьи ощутили изменение, улучшение, поэтому размышляем, как повысить пособие хотя бы до 60 евро семьям, где трое и больше детей. Поскольку мы говорим о всей налоговой реформе, то дела не обстоят так, что эти средства просто нужно взять из бюджета, эта сумма вписывается в комплекс реформы», — отметил министр.

Спикер Сейма, представитель Союза крестьян и зеленых Викторас Пранцкетис считает, что детские пособия должны составлять от 100 до 150 евро в месяц.

«Минимально — это сто евро, может быть, до ста пятидесяти евро. Это было бы очень хорошо в наших нынешних условиях», — заявил Пранцкетис в эфире радиостанции Žinių radijas.

В качестве примера глава парламента привел Польшу — по его словам, повышение пособий на детей в Польше повысило рождаемость и сократило употребление алкоголя.

По словам Пранцкетиса, эти дотации обойдутся государству примерно в 60-70 млн евро ежегодно.

Министр Кукурайтис сообщил BNS, что названных Пранцкетисом выплат в 100-150 евро можно добиться постепенно.

«Конечно, нужно приближаться к как можно более значительной выплате, но не с 1 января 2018 года, нужно двигаться постепенно. К этой сумме, которую озвучил спикер, нужно идти постепенно, а не сразу, поскольку это просто нереально», – заявил BNS Кукурайтис.

Он отметил, что, если будет решено выплачивать 30 евро в семьях с 1-2 детьми вне зависимости от доходов семьи по 30 евро, а в более многочисленных семьях по 50 евро, в следующем году потребуются дополнительные 180 млн евро.

Нужна ощутимая помощь

Идею о детских выплатах подхватили партнеры Союза крестьян и зеленых по коалиции в парламенте — социал-демократы.

«Мы рады, что партнеры по коалиции — Союз крестьян и зеленых — слышат приоритеты социал-демократов и понимают значение семейной политики и оказания финансовой помощи семьям, воспитывающим детей. Но необходимо гарантировать, чтобы эта поддержка была ощутимой помощью семьям, а не незначительными карманными деньгами», — заявил председатель Социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.

По утверждению Палуцкаса, «мы, социал-демократы, конечно, готовы помочь нашим партнерам не искать, а найти возможности помочь семьям, рожающим и воспитывающим детей. Детские пособия в размере 100 евро должны быть приоритетом при формировании госбюджета на 2018 год, источники — из налоговой реформы и 40 разных налоговых льгот. Солидные детские пособия должны выделяться всем семьям вне зависимости от размера доходов и от того, сколько детей в семье, чтобы семьи слишком не откладывали планы завести первого ребенка».

Вице-председатель Социал-демократической партии, член Сейма Гядиминас Киркилас подчеркнул, что «30−60 евро — это слишком унизительная помощь семьям, которые хотят завести детей или думают о пополнении семейства. Мы прекрасно знаем, какая в Литве низкая рождаемость, какие масштабы эмиграции, как быстро стареет наше общество. Поэтому нужно незамедлительно принять меры и без каких-либо сомнений повысить государственную помощь семьям с детьми и создать более благоприятные условия для того, чтобы женщины решались на беременность и рождение первого или не первого ребенка, чтобы материнство не загнало в нищету ни их, ни их детей, ни их семьи».

«Детские пособия решают не только эти демографические, но и другие социальные проблемы: сокращают пьянство, а вместе с тем и насилие в семье, останавливают ту же самую эмиграцию и повышают внутреннее потребление. А это означает, что средства, потраченные государством на поддержку семей, вернутся в бюджет, сократят бедность и социальную изоляцию», — уверен Киркилас.

Попытка повысить рождаемость

В правительственной программе намерения всеобщей выплаты детских пособий (без учета доходов семьи) связываются со стремлением повысить рождаемость. Правительство надеется повысить суммарный показатель рождаемости с 1,7 ребенка, приходящегося на одну женщину (2015 год), до 1,9 ребенка (2020 год).

Сейчас средства семьям с 1-2 детьми выплачиваются в том случае, если доходы на одного человека в семье в месяц меньше 153 евро. Детям, растущим в таких семьях, до двух лет полагается ежемесячная выплата в размере 28,5 евро, а детям от двух до 18 лет – 15,2 евро.

Семьям, которые растят трех и более детей, выплаты упомянутого размера выделяются без учета доходов семьи.

Кроме того, за каждого воспитываемого ребенка полагается не облагаемый налогом минимум доходов в 200 евро.

Банк Литвы призывает к реформе пенсионной системы

Поскольку число пенсионеров в стране интенсивно растет, а число работающих сокращается, Банк Литвы призывает срочно реформировать пенсионную систему и связать будущие пенсии со взносами работающего человека.

По словам председателя правления Банка Литвы Витаса Василяускаса, нынешняя пенсионная система нестабильна, поскольку через 20 лет число работающих сократится с 1,7 млн до 1,2 млн, поэтому десятерым жителями придется содержать не трех пенсионеров, как сейчас, а шестерых. Это означает, что пенсии сократятся. Поэтому, по словам главы Банка Литвы, пенсионную систему нужно реформировать по существу.

«Наша позиция ясна — текущая модель пенсионной системы недостаточно жизнеспособна. Эмиграция, низкий уровень рождаемости, старение населения — совокупность фактов предсказывает, что, не проведя в ближайшее время значительной реструктуризации, государство не сможет обеспечить достаточный доход населения в старости без увеличения государственного долга», — заявил Василяускас.

Банк Литвы предлагает узаконить личные счета, которые будут связаны с уплаченными в течение жизни взносами государству и пенсионными выплатами, независимо от трудового стажа. Государство должно взять на себя обязательство выплатить жителю средства, накопленные на этом счету.

«На личном счету могли бы находиться как дополнительная, так и базовая части пенсии, иначе говоря, они бы пришли на смену стажу и дополнительной пенсионной надбавке. Это мог бы быть виртуальный счет, на котором было бы видно, сколько взносов заплатил человек, на какие выплаты он может надеяться в старости», – отметил Василяускас.

По его словам, с ухудшением демографических тенденций нужно, чтобы люди работали как можно дольше, если они этого хотят.

По словам Василяускаса, для жизненно необходимых изменений необходим политический договор широкого спектра. Примеры таких соглашений есть в Швеции и Норвегии.

«Для решения стойких хронических проблем необходимо долгосрочное политическое соглашение, которое необходимо подготовить как можно скорее. Соглашение должно подтвердить механизмы, исключающие зависимость системы пенсионного обеспечения и пенсионного дохода населения в зависимости от политического цикла», — отметил Василяускас.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, Банк Литвы, детские пособия, Линас Кукурайтис, реформы