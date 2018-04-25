Детское пособие: пишите заявление

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Заявку на получение детского пособия родители могут подать в любое время, однако получат пособие не больше чем за 12 месяцев.

Руководитель отдела денежной поддержки и жилья Министерства социальной защиты и труда Светлана Кульпина напоминает, что с начала 2018 г. на каждого ребенка до 18 лет (или до 21 года, если он учится в общеобразовательной школе) платят 30 евро в месяц. Если родители еще не подали заявку на получение этих денег, им надо поспешить. За год государство платит на одного ребенка 360 евро.

«Надо как можно скорее подать заявку. Конечно, государственные ведомства будут работать и 27, и 29 декабря, но лучше не тянуть с подачей документов», — отмечает Кульпина.

Специалист Соцмина отмечает, что родители, дети которых родились в феврале, марте и последующие месяцы этого года, могут не спешить и подать заявки позже, но и они получат деньги не больше чем за 12 месяцев.

«От имени министра мы обратились в мэрии, чтобы как можно шире распространить информацию через СМИ, сянюнии для тех родителей, которые еще не обратились за детскими пособиями, иначе они могут их лишиться. Мы хотим, чтобы детские пособия получили все дети», — подчеркнула Кульпина.

По данным министерства на 29 ноября, всего поступило 403 500 заявок на выплату денег 507 300 детей (это на 4200 детей больше, чем на 21 ноября).

Всего удовлетворили 401 100 заявок на выплату детского пособия 504 200 детей.

«ЛК» уже писал, что с 1 января 2019 года детское пособие вырастет с 30 до 50 евро в месяц.

Еще более значительные выплаты — по 70 евро — предусмотрены детям с недугами, а также растущим в многодетных семьях и в семьях с низкими доходами.

Многодетной является семья, в которой воспитываются трое детей и больше, а нуждающейся – когда месячный доход на одного члена семьи не превышает 183 евро, но в доход не входят деньги на детей и 15-35% доходов, связанных с трудовыми отношениями, в зависимости от состава семьи.

Выплаты полагаются всем детям с рождения до 18 лет, но могут продолжаться и до 21 года, если ребенок учится по общей программе развития (в школах общего развития или в профессиональных учебных заведениях по программе общего развития).

«Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей» (ИАПЛ-СХС) уже несколько лет обращает внимание на необходимость умной семейной политики в Литве и является автором законов в поддержку семьям – о выплатах детям, семейной карточке и бесплатных лекарствах для пенсионеров старше 75 лет.

«Мы стремимся к увеличению выплат до 120 евро, и надеемся, что в 2020-2021 гг. мы достигнем этой границы», – отметил председатель партии ИАПЛ-СХС, европарламентарий Вальдемар Томашевский на пресс-конференции в Сейме. Он обратил внимание на то, что, если речь идет о детских деньгах, то Литва отстает от соседей, например, от Польши, которая уже обдумывает увеличение детских денег с 500 до 1000 злотых.

Министерство социальной защиты и труда сообщило, что для повышения детских пособий потребуется дополнительно 130,2 млн евро, а в целом на эти дотации будет выделено 350,7 млн евро.

Информация «ЛК», BNS