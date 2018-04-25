Детям будут реже выписывать антибиотики

Отныне в Литве врачи будут стремиться как можно реже назначать детям до 7 лет лечение антибиотиками.

С 1 января этого года вводится новый показатель хороших результатов работы, который позволит наблюдать, сколько антимикробных препаратов выписывают детям семейные врачи. Те медики, которые не будут превышать установленную норму назначения антибиотиков, будут поощряться финансово.

По словам специалистов Государственной больничной кассы при Министерстве здравоохранения, это еще одна мера, которая поможет снизить нерациональное назначение антимикробных лекарств детям.

Инфекции верхних дыхательных путей – одни из самых частых заболеваний среди детей от рождения и до 7 лет. В Литве для лечения этих заболеваний чаще всего назначают антибиотики. По данным Государственной больничной кассы, в прошлом году 57,4% детей от 0 до 7 лет, заболевших инфекциями верхних дыхательных путей, лечили антибиотиками. Из них только 9,3% были выписаны антимикробные лекарственные препараты узкого спектра действия.

Из-за неправильного употребления антимикробных препаратов широкого спектра бактерии становятся устойчивыми, эффективность антибиотиков снижается, а это может стать причиной растущей заболеваемости людей или даже смерти. Медики подчеркивают, что антибиотики должны употребляться рационально – только тогда, когда нужно, или очень осторожно. Чаще всего для лечения детей хватает антибиотиков узкого спектра.

l24.lt