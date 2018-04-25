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Принадлежащая сети срочных международных перевозок DHL компания DHL Lietuva разделит бизнес доставки экспресс-посылок и логистики.

Глава учрежденного 21 января нового предприятия DHL Logistics Lietuva Неринга Мисявичюте говорит, что в это предприятие будет переведен бизнес доставки тяжелых грузов.

«Мы предоставляем различные услуги, связанные с транспортом — и почтовых экспресс-посылок, и наземного транспорта, и морского транспорта. Это отделение части бизнеса, связанное с морским, воздушным и наземным транспортом», — сказала BNS Н. Мисявичюте.

По ее словам, новое предприятие должно приступить к работе в конце января.

«После отделения на предприятии DHL Lietuva останутся «экспресс»-услуги — почтовые посылки, срочные посылки и все то, чем DHL Express занимается 50 лет», — говорит руководитель предприятия.

DHL Lietuva в 2017 году получила 58,495 млн евро выручки — на 19,6% больше, чем в 2016 году (48,903 млн евро), ее чистая прибыль сократилась на 17,2% до 892,5 тыс. евро.

По 100% акций DHL Lietuva и DHL Logistics Lietuva принадлежит германскому Deutsche Post Beteiligungen Holding.

BNS