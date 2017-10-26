Die Welt: НАТО собирается обвинить Россию в сознательном занижении числа военных на учениях “Запад-2107”

Североатлантический альянс планирует на заседании Совета Россия – НАТО, которое состоится с четверг, 26 октября, в Брюсселе, обвинить Москву в том, что она намеренно ввела Запад в заблуждение, существенно занизив число военнослужащих, принявших участие в учениях “Запад-2017”, передает Die Welt со ссылкой на свои источники в организации.

“Мы очень четко скажем, что мы думаем о таком поведении”, – отметили в НАТО. Ранее в альянсе уже высказывали подозрения, что РФ сознательно лукавила, заявив о меньшем количестве военных, участвовавших в маневрах, однако на этот раз обвинения будут высказаны непосредственно российской стороне.

Москва сообщала, что в учениях приняли участие 12,7 тыс. солдат. В свою очередь, эксперты НАТО, изучив снимки со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч военнослужащих. По версии альянса, правдивая информация была скрыта, так как для учений с числом участников свыше 13 тыс. человек необходимо присутствие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Российско-белорусские учения “Запад-2017” прошли с 14-го по 20 сентября на полигонах России и Белоруссии. В них было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из состава НАТО.

Маневры вызвали шквал критики со стороны Запада. Так, в НАТО, помимо обвинений в занижении численности войск, напомнили, что в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела учения, сценарий которых позже использовался во время присоединения Крыма. В НАТО выражали опасения, что новые маневры могут перерасти в агрессию против стран Балтии.

Россия неоднократно в связи с учениями заверяла в отсутствии агрессивных планов. Так, в интервью DW перед началом учений замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что маневры носят исключительно оборонительный характер и направлены на “отработку соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом”.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя в октябре “истерию” Запада по поводу учений, заявил, что обвинения в адрес РФ нужны были Западу в качестве прикрытия для прибытия американских военных в Польшу. Ранее в регион прибыла 2-я бронетанковая бригада США. Как отмечал Конашенков, при этом в Польше и прибалтийских странах осталась военная техника 3-й американской бронетанковой бригады, которую заменили военные. Фактически рядом с границами РФ “развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США”, констатировал генерал. Он высказал мнение, что “вся истерия прибалтов и поляков о “русской угрозе” от российско-белорусского учения “Запад-2017″ – мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона”.

Впрочем, в Пентагоне опровергли эти обвинения. Как рассказал журналистам в середине октября официальный представитель Пентагона Джонни Майкл, 2-я бронетанковая бригада только прибывает на позиции. Он пояснил, что в Польше будет размещено примерно 3,3 тыс. военнослужащих и 1,6 тыс. единиц техники, в том числе около 85 танков. Майкл подчеркнул, что военные и техника замещают уходящее подразделение, а не добавляются к нему.

На плановом заседании Совета Россия – НАТО в четверг будут, по словам источников в Брюсселе, рассматриваться “вопросы военной транспарентности и предотвращения инцидентов в Европе, проблемы, связанные с проведением крупных учений, как Россией, так и НАТО, ситуация в Афганистане, а также традиционная проблематика Украины”, сообщает ТАСС. В работе Совета примет участие директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, который изложит российское видение ситуации в Афганистане.

Последнее заседание Совета Россия – НАТО состоялось 13 июля. Тогда российская сторона провела для НАТО брифинг по планам учений “Запад-2017”, а военные НАТО организовали мероприятие по своим учениям Trident Javelin, намеченным на ноябрь.

В преддверии заседания совета председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел выразил мнение, что альянс и РФ смогли сделать первые шаги к восстановлению отношений, сообщает ТАСС. Он заверил журналистов, что Североатлантический альянс настроен на восстановление и политических, и военных связей с Москвой. В то же время генерал отметил, что организация не готова на данном этапе возобновить полноценное сотрудничество с Россией, так как “условия еще не созрели”. С точки зрения НАТО, эти условия включают в себя прежде всего “уважение и соблюдение международного права”, а также урегулирование конфликта на Украине, уточнил Павел.

NEWSru.com

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