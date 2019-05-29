Дикие кабаны – в личном хозяйстве

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Двое жителей Литвы незаконно держали диких кабанов в вольерах, сообщает пресс-служба Государственной продовольственной и ветеринарной службы (VMVT).

В ходе проверки полученной информации специалисты Тельшяйского подразделения ветеринарной службы в сотрудничестве с представителями Шяуляйской инспекции по охране живой природы обнаружили у жителей Мажейкского и Риетавского районов незаконно оборудованные загоны. Инспекторы выяснили, что в них находились взрослые кабаны и их потомство. Разрешений на содержание диких животных в вольерах у литовцев не было.

Житель Ретаваса незаконно держал в загоне одного дикого кабана, а другой — 21 животное, в том числе шесть взрослых кабанов. Было установлено, что они содержатся там уже несколько лет. Нарушителям грозит штраф и запрет на занятия подобной деятельностью. Директор Государственной продовольственной и ветеринарной службы Дарюс Ремейка заявил, что подобное безответственное поведение людей удивляет особенно на фоне того, что в Литве пятый год подряд бушует африканская чума свиней (АЧС).

В ведомстве подчеркивают, что во время профилактики АЧС специалисты Государственной продовольственной и ветеринарной службы проверили более 11 тысяч зарегистрированных свиноводов. Несмотря на то, что люди осведомлены о требованиях и приобрели необходимое оборудование, принципы биобезопасности не всегда применяются на практике.

«К сожалению, бывают случаи, когда в вольерах содержатся дикие кабаны. Находятся еще люди, которые «прячут» свиней и их не декларируют. Таким свиноводам грозят самые суровые санкции. Им может быть назначено не только предупреждение или денежный штраф, но и дано указание за свой счет исследовать свиней на АЧС, а получив результаты, заколоть их или уничтожить», — сказал Ремейка.

В 2018 году в Литве зафиксировали более 50 вспышек АЧС. При этом за год в стране было уничтожено около 23 тысяч свиней из-за заболевания.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ