Дикий Запад в Италии?

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В Италии отныне разрешено стрелять: вооружённая самооборона в границах собственного дома будет считаться законной при любых обстоятельствах.

Популистское правительство Италии приняло поправки к закону о самообороне, дозволяющие пользоваться огнестрельным оружием для защиты собственного дома от грабителей. Критики нововведений опасаются, что апеннинское государство превратится в Дикий Запад, правые и левые популисты, входящие в правительство беспартийного премьер-министра Джузеппе Конти (Giuseppe Conte), защищают собственное решение – а те, в пользу которых оно было введено, не торопятся его выполнять.

Законопроект предполагает, что граждане страны не будут привлекаться к уголовной ответственности за вооружённое сопротивление ворам и грабителям в границах собственного дома. Министр внутренних дел Италии, один из лидеров правопопулистской партии «Лига» Маттео Сальвини (Matteo Salvini) заявил о беспочвенности опасений в том, что страна после принятия закона о легализации вооружённой самообороны превратится в Дикий Запад: она уже живёт по его условиям, когда число ограблений, вооружённых краж и прочих насильственных преступлений против личности и собственности в крупных городах подбирается к семистам на 10 000 жителей.

Инициатива не противоречит европейскому законодательству, указывает Сальвини, поскольку предполагает лишь освобождение от ответственности тех, кто использовал оружия для обороны в границах собственного дома – при условии, что меры самообороны соразмерны угрозе. При этом критически отнёсся к оружейным поправкам высокопоставленный подчинённый Сальвини – глава итальянской полиции Франко Габриелли (Franco Gabrielli), заявивший, что для улучшения ситуации с безопасностью в Италии важнее повышать эффективность работы тех, кто имеет дело с оружием на профессиональной основе, то есть сотрудников правоохранительных органов, и увеличивать их численность.

С мая 2017 года итальянский Уголовный кодекс позволял хозяевам жилья отстреливаться от воров, но только в ночное время. Сатирические комментарии в социальных сетях в то время предлагали гражданам с оружием в руках обезвреживать преступников и дожидаться тёмного времени суток – чтобы можно было стрелять с чистой совестью.

Разрешение на вооружённую самооборону в любое время суток миновало итальянский парламент с 373 голосами «за» при 104 «против». Оппозиция уверяет, что Матео Сальвини – пропагандист, умело играющий со «страхами маленького человека», продвигая громкие законопроекты, которые не имеют смысла: число тяжких преступлений в стране снижается, взломов и краж за последние четыре года стало на 20 процентов меньше, убийств – вдвое меньше, чем 10 лет назад, а вооружённых нападений на учебные заведения или терактов практически нет.

Любопытно, что непосредственно заинтересованные в самозащите итальянцы не торопятся прибегать к советам одного из самых популярных политиков страны и массово вооружаться, благо закон теперь позволяет стрелять. В частности, резко против поправок к Уголовному кодексу выступили представители профессиональных объединений ювелиров, часовщиков, владельцев табачных лавок – те, кто является потенциальной жертвой и мог бы защищать собственность с оружием в руках.

Итальянские законы до принятия поправок в сравнении с другими странами Европы были довольно суровы в отношении тех, кто пытался защищать себя силой. Так, в Германии Уголовный кодекс не будет считать пределы необходимой самообороны превышенными – и, соответственно, становится легальной стрельба, если обороняющийся пребывал «в состоянии шока, страха или смятения». В Великобритании легальная самооборона предполагает применение несоразмерных угрозе методов – запрещено лишь стрелять по убегающим.

Впрочем, опрос середины 2018 года показывал, что около 40 процентов итальянцев выступают за более свободные правила владения оружием. За последнее время в Италии выросло число граждан, обладающих соответствующей лицензией: по итогам прошлого года общее число выданных лицензий приблизилось к отметке 1,4 миллиона, что на 20 процентов выше, чем тремя годами ранее.

rg-rb.de