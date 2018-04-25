Динияр Билялетдинов: «В Тракай мы тренируемся, а живу я в Вильнюсе»

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Один из немногочисленных российских легионеров, бронзовый призер «Евро-2008» и чемпион России в составе московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов в интервью Юрию Волохову из «Советского спорта» рассказал о своих выступлениях за литовский «Тракай» и поделился заграничным опытом с действующими игроками сборной России, которых сватают сейчас в Европу.

– Динияр, «Тракай» играет на стадионе Литовской федерации футбола. Вы знаете, как он назывался 20 лет назад?

– Нет.

– «Локомотив». И была команда «Локомотив», выступала она в чемпионате Вильнюса.

– Интересная история, не знал. В центре есть старый стадион, отец мой еще на нем играл. Это был домашний стадион «Жальгириса» в чемпионате СССР, но его уже почти снесли.

– Напомните, когда вы приехали Вильнюс?

– В сентябре прошлого года, успел провести девять матчей в прошлом чемпионате. Как встретили? Я приехал утром, заселился в гостиницу. А вечером уже была игра с «Судувой», которая тогда стала чемпионом. Перед матчем пообщался с президентом, меня представили команде. Мы проиграли 2:3.

– При представлении обычно команда выстраивается, а новичок стоит напротив…

– Тогда представление было коротким, это потом на тренировке уже поподробнее представили.

– Ваши регалии перечислили?

– Нет, без этого обошлось. Команда поаплодировала – и началась тренировка. А через три дня уже был матч чемпионата, я в основе вышел и всю игру провел.

– На привычном месте, в полузащите?

– У «Тракай» возникли проблемы в нападении, ведущий форвард уехал в Македонию, нужен был второй нападающий. Поэтому пришлось мне в форварда переквалифицироваться. Это было в новинку, но опыт интересный. Сколько забил? Семь голов в девяти играх.

– Наверняка молодые партнеры смотрели на вас снизу вверх.

– Вначале немного тушевались, смущались, потом установились нормальные отношения. Чего меня бояться, я же не кусаюсь! Сейчас уже шутки в мой адрес позволяют на тренировках. Но все в рамках, так, легкие подколы. Как называют? Бил.

– Ваш одноклубник – Дейвидас Чеснаускис. Вы же с ним в «Локо» пересекались.

– Не просто пересекались, а жили на сборах в одном номере. Я был тогда совсем молодым.

– Чеснаускиса мы запомнили как быстрого крайнего полузащитника. В официальной заявке «Тракай» он числится защитником.

– Дейвидас и в защите может сыграть, и в полузащите. В свои 37 лет закрывает две позиции. В прошлом году у нас еще Арунас Климавичюс играл. За московское «Динамо» когда-то выступал.

– Наверняка Чеснаускис обрадовался вашему приезду?

– Мы с ним созвонились, он сказал: «Приезжай, буду рад». А на первых порах здорово помог по бытовым вопросам. Например, надо было машину в аренду взять. Как по городу перемещаться?

– Литовская молодежь по-русски уже совсем не говорит. Как общаетесь?

– Это правда, молодые по-русски не понимают. На английском разговариваем.

– С испанским тренером Хосе Антонио Викуньей быстро нашли общий язык?

– Тут перед чемпионатом мира Дмитрий Черышев приезжал. Видимо, его кандидатура рассматривалась на пост главного тренера. Как понимаю, не договорились, он уехал. А Викунья работал в Испании, Польше, но вторым.

– С Черышевым пообщались?

– Коротко. Своеобразный человек, амбиций через край. Остается пожелать ему удачи в Нижнем Новгороде.

– Викунья ставит вам тики-таку?

– Он прекрасно видит уровень игроков и от этого строит тактику. Но испанская школа превалирует: требует контроля мяча и активной игры от вратаря.

– Отставание от лидеров слишком большое – 13 очков до идущего вторым «Жальгириса». А вот «Стумбрас», который занимает третье место, опережает вас всего на очко. Президент клуба ставит задачу непременно выиграть бронзу?

– Никаких накачек нет. Все и так прекрасно понимают, что третье место дает право сыграть в Лиге Европы. Мы в прошлом году заняли второе место, вот сейчас уже два раунда прошли в квалификации этого еврокубка.

– В первом раунде Лиги Европы благодаря вашему домашнему голу «Тракай» прошел валлийский «Кевн Друидс». Судя по счету – 1:1 и 1:0, оба матча были упорными.

– Счет не по игре. Это полулюбительская команда, но одна из старейших в Уэльсе. Обошлись малой кровью, не могу сказать, чтоб перенапрягались.

– Обстановка на гостевом стадионе была британская?

– Стадион небольшой, трибуны полные, болеют хорошо. На матч приехал из Ливерпуля мой приятель. Там всего 40 минут езды на машине.

– С павлоградским «Иртышом» в следующем раунде матчи получились упорными?

– Очень сложный перелет был. Вылетели из Вильнюса в понедельник, вернулись только в субботу. Крепкий соперник, тоже полный стадион был в Павлодаре. Победили 1:0 на выезде, дома 0:0 сыграли. Этот гол нас и вывел на «Партизан».

– У вашей молодежи страх перед «Партизаном» есть?

– Может, у кого-то и есть, но надо себя перебарывать. Если выходить с дрожащими коленками, ничего не получится. На таких матчах команда и растет.

– Если пройдете «Партизана», в следующем раунде теоретически можете сыграть с «Уфой» или «Зенитом»… Перед встречами с сербами предложите тренеру пересмотреть матч Россия – Испания на чемпионате мира и сыграть «по Черчесову»?

– Такая тактика не для нашей команды. В окопе с гранатами точно не отсидимся – пропустим. Надо искать варианты, чтобы атаковать.

– Вы в Вильнюсе живете или в Тракай?

– В Тракай мы тренируемся, а живу я в Вильнюсе в новом районе Пилайте. Рядом лес, озеро, оборудованы волейбольные площадки. Когда жена с детьми приезжает или друзья, проводим время на природе.

Семья уехала. Сыновья в школе ЦСКА занимаются, у обоих на днях тренировки возобновляются. Старший в сентябре в первый класс пойдет.

– Почему ЦСКА?

– Удобно по логистике, армейская академия недалеко от дома.

– На улицах Вильнюса узнают?

– Узнают. Реакция? Разная, кто-то руку жмет. А недавно «Судуве» проиграли на Кубок, так один крикнул: «Судува» – чемпион!» И засмеялся.

– С главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным связь поддерживаете?

– Поздравляем другу друга с днем рождения. А в последний раз виделись, когда Юрий Палыч несколько лет назад собирал ребят из чемпионской команды.

– «Локомотив» отстоит чемпионское звание?

– Будет непросто. Весь прошлый сезон шли разговоры, мол, сейчас «Локо» сдуется. Не сдулся. А теперь все будут по-другому на чемпиона настраиваться. Плюс Лига чемпионов много сил и нервов отберет.

– Сборная России всех удивила на ЧМ-2018. Ожидали такого выступления?

– На поле была единая команда, все были заряжены на борьбу. Это для меня главный сюрприз. Не хочу даже говорить, что кто-то особенно блеснул, выделялся. Блестяще выглядела вся команда – поразила заряженностью на борьбу и отличной физической готовностью.

– Какой совет дадите российским футболистам на правах бывалого легионера? Как расположить к себе партнеров, с чего начать свою первую речь в новой команде?

– Ничего не надо говорить. В любом топовом европейском клубе собраны профессионалы. Веди себя так же, показывай на тренировках, что ты умеешь, и тебя за это будут уважать. И не надо тушеваться, иначе тебя эта система быстро переварит… Еще большой плюс, если у тебя сильная стартовая позиция, – ты заявил о себе хорошей игрой на таком турнире, как чемпионат мира.