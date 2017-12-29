Дипломаты: находившиеся в попавшем в ДТП в Исландии автомобиле два литовца за помощью не обращались

В автомобиле, который попал в унесшую жизнь китайского туриста аварию в Исландии, находились два литовца, за помощью они не обращались, сообщил в четверг МИД Литвы.

“По данным полиции, данных о предположительно пострадавших во время ДТП литовцах нет. По данным посольства Литвы в Дании, в автомобиле, попавшем в это ДТП, были два литовца. В посольство в связи с этим происшествием граждане Литвы не обращались”, – говорится в представленном BNS ответе министерства.

Оно указало, что литовское посольство в Дании связалось и поддерживает связь с ответственными ведомствами Исландии.

В среду в Исландии автобус с китайскими туристами врезался в ехавший впереди автомобиль, в котором находились литовцы, и съехал с дороги, в результате чего погиб один человек, еще 12 человек получили критические ранения. Все 46 пассажиров автобуса были гражданами Китая.

По словам представителей правоохраны Исландии, автобус врезался в ехавший впереди автомобиль литовских туристов, съехал с дороги и перевернулся.

Авария произошла примерно в 250 км на восток от столицы Исландии Рейкьявика.

BNS

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