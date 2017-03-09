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Директор Департамента по делам тюрем Литвы обжаловала отстранение в суде

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Глава Департамента по делам тюрем (ДТ) Живиле  Микенайте  обжаловала в суде принятое месяц назад решение министра юстиции об отстранении ее от должности.  

“Мы убеждены, что отстранение (…) произведено незаконно и необоснованно. Я бы также хотел отметить и одновременно информировать, что, по нашему мнению отстранение Ж. Микенайте было выполнено ненадлежащим образом, незаконно и необоснованно”, – заявил журналистам в четверг адвокат Ж. Микенайте Пранас Макаускас.

Он отметил, что в указе министра юстиции об отстранении Ж. Микенайте нет ни фактических, ни правовых аргументов.

– Глава Каунасского следственного изолятора Эдвардас Квяткаускас и бывшая директор этого изолятора, ныне глава Департамента по делам тюрем (ДТ) Живиле   Микенайте  отстранены от обязанностей месяц назад в связи с проведением служебного расследования.

Министр юстиции Милда Вайнюте приняла такое решение с учетом информации о возможных нарушениях в Каунасском СИЗО. Служба спецрасследований, отказавшаяся сама возбуждать расследование, переслала этот  материла нескольким ведомствам, в том числе и министерству юстиции.

Начальник отдела бухгалтерского учета этого СИЗО Раса Казенене обратилась в правоохранительные органы указав на возможные злоупотребления и нарушения.

В жалобе Р. Казенене правоохране, кроме прочего, говорится, что в Каунасском СИЗО заведующая баней руководит баней, которой нет, услуги и товары закупаются у компаний, которые возможно связаны с работниками СИЗО, а некоторые товары могли приобретаться по цене в разы превышающей рыночную.

BNS

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