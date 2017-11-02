Директор ДГБ Дарюс Яунишкис: говоря об угрозах, нужно избегать истерии

Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что в информационный век разведывательные органы не могут оставаться невидимыми службами, поэтому начинают все теснее сотрудничать с общественностью.

«Оставаться в тени для разведывательных организаций является большим вызовом. Я не думаю, что мы можем это себе позволить», – сказал в интервью новостному агентству BNS Яунишкис.

Он отметил, что разведка стремится найти баланс, чтобы информирование общества об угрозах было адекватным, чтобы опасности не преувеличивались и не вызывали истерии.

– Ранее вы говорили, что современные угрозы утратили явные признаки их распознавания. Это значит, что угрозы можно не заметить или усматривать их там, где их нет. По вашему мнению, есть ли в публичном пространстве баланс между наивностью и истерией, или между бдительностью и паранойей?

– Очень хороший вопрос. В департаменте мы часто обсуждаем, где этот баланс между истерией и реальными фактами.

Литву приводят в пример в НАТО и Евросоюзе как страну, в которой явно распознаются проявления гибридной войны, особенно в информационном пространстве. Нашему гражданину очень трудно навязать „fake news“ ( выдуманные новости). Следует приветствовать, что журналисты и общественность не принимают те данные, которые восточные соседи пытаются внедрить в наши головы.

Вопрос заключается в том, что, зная наш иммунитет и понимание, стоит ли нам так много говорить. Я иногда сомневаюсь. Трезво оценивать – это одно, но поднимать истерику – совсем другое. Поэтому нужно очень серьезно взвешивать то, что мы говорим, и что мы транслируем обществу и всему миру.

Результат этих разговоров есть – мы обратили внимание мира, о российской угрозе сейчас говорят очень много. Как наши выступления, так и действия самих россиян показали миру, насколько избранная Россией игра является опасной. Поэтому мы должны сохранять баланс между истерией и молчанием.

– Вы возглавляете ДГБ два с половиной года. Как изменились угрозы за этот период?

– С начала моего прихода угрозы с Востока были очень явными. Они такими и остались.

В Южной и Западной части Европы выросла угроза терроризма, хотя мы ее в Литве как бы и не ощущаем. Это приходит с иммиграцией, определенными идеологиями, радикализмом, неофашизмом. Причины могут быть разные – давайте возьмем стрельбу во время концерта в Америке. Этот человек был гражданином Америки. Мы должны серьезно анализировать, где проявления настоящего терроризма, а где безумие современного мира.

Все же большая угроза скрывается в кибернетическом пространстве – как со стороны наших восточных соседей, так и в Восточной Азии, Северной Корее, Китае. Кибернетические атаки стали почти рутиной.

– Каково ваше видение – какой должна быть роль ДГБ – невидимая служба, результаты которой известны только принимающим решения, или ведомство, активно информирующее общественность?

– Наблюдая скорость развития мира, когда информация тетрабайтами плывет в головы людей, оставаться в тени для разведывательных ведомств – большой вызов. Я не думаю, что мы можем себе это позволить, ведь демократические общества хотят прозрачности, отчетов о том, что разведка и государство делают для обеспечения его безопасности. Я не думаю, что разведывательные ведомства должны быть закрытыми, не делиться с обществом информацией об угрозах, не говорить с журналистами и прикрываться завесой тайны. Это просто невозможно. Литва не исключение. После моего прихода мы осуществляем более открытую политику, общаемся с журналистами, общественными организациями, бизнесом, пытаясь вовлечь все наше общество в государственную безопасность. Она должна заботить не только ДГБ и армию, но и каждого гражданина. Государство может развиваться только в том случае, если мы чувствуем себя в безопасности.

Мы видим, что и израильская разведка «Моссад», британская разведка «Ми-5», ЦРУ больше рекламируются, их руководители больше занимаются рекламой. Глава «Ми-5» Эндрю Паркер недавно первый раз в истории британской разведки участвовал в дебатах в прямом эфире. Для главы разведки это очень большой вызов и серьезный риск.

Да, разведка до разумных пределов должна иметь секретность, ведь враждебным разведкам нужно, чтобы мы раскрыли свои тайны и методы работы, продемонстрировали свои средства, ведь из этого они делают выводы о нашем потенциале.

– Вы упомянули сотрудничество с бизнесом. Почему ДГБ хочет проверять сделки стратегических компаний, включая и не управляемые государством Telia Lietuva, Orlen Lietuva и Achema?

– Не мы возложили на себя ответственность за национальную безопасность – это закреплено в законе. Мы не хотим давить на бизнес. Конечно, любое вмешательство ведомства воспринимается щепетильно. Возможно, есть считающие, что мы продвигаем эти законы, чтобы знать все о бизнесе, хотим раскрыть их тайны или что-то еще. Это совсем не так. Мы смотрим через призму безопасности.

У нас немало примеров того, как восточные соседи в Литве пытаются оказывать влияние через оффшорные компании, приобретая компании здесь. Скажем, есть компания, в которой мы не видим российских денег, но она куплена, например, через датскую оффшорную компанию – как мы можем гарантировать, что здесь нет скрытых шпионских гнезд или попыток оказать влияние на бизнес или политиков? Наша цель – делиться с бизнесом тем, в каких реалиях он живет. Может ли бизнес быть уверенным в том, что заключает правильную сделку? Здесь мы можем прийти на помощь, защищать от плохих инвестиций, информационных операций, мы должны защищать своих политиков от влияния Востока, от подкупа, от экспортируемой Россией коррупции.

Когда мы начинаем говорить об отношениях бизнеса и национальной безопасности, нас начинают обвинять в том, что мы вмешиваемся в бизнес-климат. Но есть и случаи, когда нас обвиняют в том, что мы не досмотрели, как было в последнем случае с российским предпринимателем Антоном Треушниковым. Нас обвиняют – вы не видите, не информируете, на рассказываете…

– Какие критерии намечается установить для сделок, которые вы бы проверяли? Например, присматривали бы вы за сделкой закупки газа у «Газпрома» литовской компанией Achema?

– У нас нет цели объяснять бизнесу, у кого покупать. Это дело бизнеса, он ищет, где дешевле купить и дороже продать. Наша цель – чтобы наши стратегические компании не перешли в руки враждебных государств.

Мы все согласны с тем, что «Газпром» и «Росатом» являются орудием российской администрации в формировании политики в мире, включая Литву. Нам необходимо знать о таких сделках, чтобы мы могли посоветовать, действительно ли нам это нужно, или есть и другие варианты. Наша обязанность предупреждать и бизнес, и руководство страны, и политиков, что есть угроза, а определенные сделки могут повлиять на развитие нашего государства на много лет вперед.

– Таким образом, риск, прежде всего, в приобретении компаний, а не в торговых связях?

– Конечно. Мы должны присматривать за тем, чтобы не было инвестиций в стратегические сферы, которые могут оказывать долговременное влияние. Вопрос газа и зависимость от России – это один аспект. Я понимаю, что бизнес – это бизнес, мы в свободный рынок не вмешиваемся.

– Наиболее резонансные случаи, когда из-за связей с Россией на основе вашего предупреждения были остановлены инвестиции Гядиминаса Жемялиса, проект дата-центра рядом с Вильнюсом. А вы видите риски в возможных китайских инвестициях?

– Несомненно, нам нужно эти вещи знать. Не стоит скрывать – многие страны называют Китай определенным агрессивным государством, которое действует через разведывательные ведомства, через бизнес, через инвестиции. Мы видим, что во всем мире скупаются компании, особенно в энергетической сфере. Китай является мощным и богатым государством со своими интересами и стратегией, и поэтому не исключаются возможности того, что инвестиции этой страны могут повлиять на жизнь нашего государства.

– Как вы, так и военная разведка в этом году не раз предупреждали о возможных инцидентах и провокациях во время военных учений «Запад». Как прошли учения?

– Учения прошли так, как мы и надеялись – спокойно. Нам удалось обратить внимание партнеров, получить поддержку союзников. Угроза учений «Запад» была очевидной. Российские учения не раз перерастали в серьезный военный конфликт, вспомните Грузию и Украину.

Я не считаю, что мы сгущаем краски. Полагаю, что Россия прибегла к иной тактике – увидела реакцию западного мира, НАТО. У них не было другого выхода. Немного отвели учения от границ заявлениями о том, что не должны ни на кого нападать, они пытались показать нас в глупой позиции, якобы мы много возмущаемся, а ничего не произошло. Но если бы было? Если бы здесь не было германских, американских военных – была бы у нас гарантия того, что не было бы иначе?

(Публикуется в сокращении).

BNS

Метки: N44 (1184) 2 ноября, Дарюс Яунишкис, ДГБ, НАТО