Директор NASA высказался за сохранение диалога с Россией

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Джим Брайденстайн считает, что это «наша лучшая возможность для диалога, когда все остальное разваливается». NASA оказалось в «центре диалога о будущем, а не о соперничестве», считает он.

Сотрудничество в космосе позволяет сохранять диалог с Россией, несмотря на санкции, заявил директор Национального космического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн.

«После вторжения и оккупации Крыма конгресс США ввел санкции против России. Только один сектор был исключен: космос. Почему? Потому что это наша лучшая возможность для диалога, когда все остальное разваливается. У нас американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС, что позволяет нам в конечном итоге поддерживать диалог. Так что я готов поспорить, что величайшая ценность NASA как агентства в том, что это невероятный инструмент мягкой дипломатии в руках США», — цитирует РИА «Новости» выступление Брайденстайна на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований.

Директор NASA в своей речи напомнил, что первым, кто поздравил американцев с высадкой на Луну, был Советский Союз. «Их космонавты звонили американским астронавтам и поздравляли их, приглашали их в свою страну, чтобы выступить в университетах и других местах», — сказал он.

МКС является продолжением программы «Союз-Аполлон», которая в свое время позволила стать точкой сотрудничества двух супердержав, напомнил Брайденстайн. NASA же, по его словам, на момент окончания холодной войны оказалось в «центре диалога о будущем, а не о соперничестве».

Сенат США утвердил конгрессмена-республиканца Джима Брайденстайна на пост директора NASA в апреле этого года.

NEWSru.com