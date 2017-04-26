Директорам школ – два срока полномочий

Глава парламентского Комитета по вопросам науки и образования Эугениюс Йовайша и член этого комитета Арунас Гумуляускас предлагают разрешить многолетним руководителям школ участвовать в конкурсе еще на один срок полномочий, а тех, кто десятилетиями занимает этот пост, сменить в 2019–2021 гг.

Такое предложение представителей Союза крестьян и зеленых зарегистрировали к поправкам президента Дали Грибаускайте к Закону об образовании, которыми вводится 5-летний срок полномочий директоров школ и ограничивается количество сроков полномочий до двух подряд.

Президент предлагает разрешить многолетним директорам проработать еще год после вступления поправок в силу и это будет считаться вторым сроком полномочий. Поправки должны вступить в силу в июле.

«Крестьяне» предлагают разрешить директору после окончания договора участвовать в конкурсе и в случае победы проработать на этом посту еще один срок полномочий. Парламентарии также предлагают распределить смену руководства школ во времени, поскольку 60% руководителей работают в системе просвещения больше 10 лет.

По словам депутатов, если их сменить одновременно, не найдется, кому их заменить.

«Крестьяне» предлагают министру образования и науки составить график конкурсов на должности директоров школ. До июля 2019 г. должны объявить конкурсы на места директоров, возглавлявших школы больше 30 лет, до 2020 г. – 20–29 лет, до 2021 г. – 10–19 лет.

«Надо создать сам механизм, чтобы были защищены социальные гарантии тех людей, которые сегодня работают, мы должны взглянуть на сам график, как этот обмен должен происходить. Ведь если все сделать одновременно, то 80% школ может остаться без руководителей. Это тоже не выход», — считает премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

Литовская ассоциация руководителей школ не одобряет предложение президента ввести сроки полномочий для директоров школ. Руководители утверждают, что и сейчас достаточно инструментов для увольнения руководителей, которые не справляются со своими обязанностями.

Консерваторы предлагают не ограничивать сроки полномочий директоров школ, но тем, кто плохо справляется с обязанностями, пресечь возможность становиться руководителями других учреждений системы образования.

Инф. «ЛК»

Метки: N17 (1157) 27 апреля, Арунас Гумуляускас, директор, срок полномочий, школы, Эугениюс Йовайша