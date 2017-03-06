Директором портала 15min и агентства новостей BNS Lietuva станет Рамунас Шаучиковас

Рамунас Шаучиковас с понедельника станет директором одного из крупнейших в Литве новостных порталов 15min и новостного агентства BNS Lietuva.

“Команды 15min и BNS Lietuva профессионально делают свою работу, которой со стороны можно только восхищаться. Я рад, что стану членом этой команды и буду способствовать ее дальнейшему развитию”, – сказал Р. Шаучиковас.

44-летний Р. Шаучиковас в 1991–1995 годах изучал администрирование бизнеса в Вильнюсском университете, впоследствии продолжил изучение этой же сферы в Лионском университете им. Жана Мулена во Франции.

В 2001–2004 Р. Шаучиковас возглавлял отдел продаж шведской медийной группы MTG в Литве, а в 2004–2008 годах работал директором этой же компании, которой в Литве принадлежал телеканал TV3. В 2009–2014 годах Р. Шаучиковас был генеральным директором и членом правления группы коммуникационных предприятий Publicum Group.

Генеральный директор компании – владельца 15min и BNS Lietuva AS Eesti Meedia Свен Нуутман сказал, что высоко ценит долголетний опыт руководящей работы Р. Шаучиковаса в областях медиа, рекламы и связей с общественностью.

Новый руководитель компаний Eesti Meedia в Литве назначен после того, как в феврале эту должность покинул прежний директор Томас Бальжякас. Он ушел с должности из-за разногласий с акционерами относительно стратегии развития.

BNS

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