Дискуссии о штрафах за превышение скорости

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Члены комиссии по безопасности движения, возглавляемой премьером, возвращаются к дискуссии о возможной дифференциации штрафов за превышение скорости в городе и за его пределами.

Как сказал BNS руководитель дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис, дискуссия возникла еще в 2018 году, но на этой неделе инициатива вновь представлена в государственной комиссии по безопасности движения. По его словам, предложения полиции связаны со статистикой погибших и общей аварийности в дорожно-транспортных происшествиях: в прошлом году в ДТП погибли 68 человек, причем значительная часть на пешеходных переходах.

«Была инициатива дифференцировать ответственность за превышение скорости в населенном пункте, городе и за городом, потому что последствия превышения скорости в городе в отношении пешеходов значительно плачевнее. Поэтому, на мой взгляд, следует вернуться к дискуссии», — сказал В. Грашис. По его мнению, в случае ДТП за городом следует оставить существующие размеры штрафов, в то время как за ДТП в городе штрафы могли бы быть увеличены, должно быть использовано больше превентивных мер: можно оборудовать больше измерителей скорости, чаще патрулировать на неотмеченных автомобилях.

«Опыт зарубежных стран, например скандинавов, показывает, что они склонны к снижению скорости, особенно в городе, а в некоторых государствах скорость снижают и за городом. Нельзя принять решения на одном заседании, надо учитывать и возможности. Не думаю, что в городе есть улицы, на которых можно уменьшить скорость, но, может быть, следует проводить более активный контроль за скоростью машин, чтобы водители соблюдали правила, и тогда движение будет нормальным и безопасным», — говорил В. Грашис.

Шяуляй и Панявежис — без измерителей скорости

Месяц назад на дорогах государственного значения было отключено около 140 измерителей скорости, так как закончился договор с их поставщиками. Эти измерители планируется заменить более усовершенствованными до начала 2020 года.

По словам руководителя дорожной полиции, будут установлены приборы, измеряющие как моментальную, так и среднюю скорость машин, но эти приборы необязательно будут установлены на прежних местах, планируется учитывать новые данные аварийности.

В настоящее время за городом действуют измерители только средней скорости, они оборудованы на 25 участках дорог. В то же время измерители скорости автомобилей оборудованы в крупных городах, за исключением Панявежиса и Шяуляй, а также в Кедайняй, этот вопрос обсуждается и в Укмярге.

В. Грашис отметил, что Министерство внутренних дел совершенствует информационную систему. Возможно, уже летом можно будет перейти к автоматической отправке данных нарушителям праваил дорожного движения, после того как эти данные обработает и отправит не специалист, а информационная система. Планируется, что после таких усовершенствований сообщение о нарушении водитель получит незамедлительно. Сейчас же некоторые сообщения доходят до нарушителей спустя полгода.

По словам В. Грашиса, таким образом будут обрабатываться нарушения, зафиксированные не только измерителями скорости, но и камерами дорожного наблюдения, а также неотмеченными автомобилями полиции, когда нарушителя не останавливают.

«Таких нарушений много, их фиксируют видеокамеры: и проезд на красный сигнал светофора, и несоблюдение правил по отношению к пешеходам. Данные попадут в систему, информация о нарушении будет сразу же отправляться по электронной почте, как только будет сделан снимок: он попадет в регистр, робот узнает номер машины, по регистру найдут владельца авто и отправят сообщение на его почту. Все это может занять несколько минут», — сказал В. Грашис.

Руководитель дорожной полиции надеется, что все эти меры облегчат работу полиции, будут эффективным средством дисциплинирования водителей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ