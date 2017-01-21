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Дислокация военных НАТО в Литве принесет пользу и бизнесу

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 20, 14:00   |   Комментариев: 6

В литовской Рукле ждут дислокации более чем тысячи натовских военных, в военном городке уже выполнены подготовительные инфраструктурные работы, и к середине года, когда в Литву прибудет весь батальон, будет проведено работ еще на 5,8 млн. евро, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

Расходы литовской армии на питание натовских военных, поставки батальону горючего будут полностью компенсироваться государством. Подсчитано, что на такие нужды ежегодно потребуется около 5-6 млн. евро.

Владеющие супермаркетами сети Norfa и Aibe в Рукле не сомневаются что военные батальона помогут повысить оборот, а значит и прибыль. Возможно даже потребуются дополнительные работники.

BNS

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Комментарии читателей (6)
  1. (5.102.254.161) сосед пишет:
    2017 01 21 at 20:55

    Именно потому, что это “очень выгодно”, расходы на оборону в Литве выросли до 750 миллионов евро. И именно по той же причине тут очень не выгодны расходы на образование и социальные нужды, которые будут сокращать. А в Рукле реальные доходы вырастут только у проституток. Это же куча здоровых мужиков , собранных в одном месте.

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 01 21 at 18:28

    Йонас!это высосано вовсе не из пальца!Причём этот “непалец” используется чрезвычайно активно аж 26 лет

  3. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 01 21 at 18:18

    Даже Баве, наверное, противно читать эти строки про “пользу бизнесу”. Ну очень сильные аналитики трудятся в BNS, из какого пальца интересно высосаны такие их выводы. По логике их мышления следует, что благосостояние литовского государства зависит от присутствия чужой армии. Лихо закручено.

  4. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 01 21 at 16:58

    Да да помню легенды и мифы либерастической “общественности” о трепетном отношениии “демократических государств” к своим налогоплательщикам в 90-е и позднее на страницах местных СМИ например на Дельфи- помойке …мдяяя однако -ж как только кто то в комментах заикался о налогоплательщиках – тут же толпа троллеботов(бабвакобалдонообразных) подвергала наивного обструкции

  5. (78.57.202.119) Капитан Немо пишет:
    2017 01 21 at 16:10

    Обожрут налогоплательщика. Вот и вся польза

  6. (85.192.169.7) Epifan пишет:
    2017 01 20 at 22:16

    Работницы,понадобятся.С пониженной социальной ответственностью.Ну,да ничего-местные дарования не подведут.Предложение превысит спрос.Бизнес,однако.






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