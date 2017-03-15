Для борьбы с легионеллами будет повышена температура горячей воды во всех многоэтажках Вильнюса

После того, как в Вильнюсе от легионеллёза скончалось три человека, поставщики горячей воды и осуществляющие надзор за тепловыми пунктами многоквартирных домов предприятия будут обязаны временно повысить температуру горячей воды во всех многоквартирных домах Вильнюса (произвести так называемые термошоки).

Это в среду постановила Комиссия по экстремальным ситуациям (КЭС).

“КЭС приняла решения о том, что из соображений профилактики следует произвести термошоки во всех зданиях города, профилактически, чтобы мы были гарантированы, что очаги легионеллы не будут встречаться в более отдаленном будущем”, – сказал журналистам председатель комиссии, замдиректора администрации Вильнюсского самоуправления Арвидас Дарулис.

Легионеллёз – разновидность воспаления легких, которое вызывают бактерии легионеллы (Legionella). Примерно один из десяти случаев заболевания имеет летальный исход. Эти бактерии распространяются воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, обычно через водопроводные системы, которые сконструированы ненадлежащим образом или уход за которыми ведется ненадлежащим образом. Легионеллы размножаются в воде, температура которой составляет 20 – 50 градусов по Цельсию, а в воде температуры выше 50 градусов, бактерии живут, но не размножаются. Они гибнут при повышении температуры воды выше 65 градусов.

BNS

Метки: Арвидас Дарулис, КЭС, легионелла, Литва