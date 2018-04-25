Для ценителей восточной кухни

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Существуют десятки рецептов японских блюд, которые можно приготовить в домашних условиях — восточная кухня поражает изобилием. Японцы тщательно составляют свой рацион — на столе должны быть только лучшие плоды земли и дары природы. При этом главная задача повара — сохранить полезные свойства продуктов.

Рис по-японски

150 г риса, 1 красный или желтый болгарский перец, 250 г фасоли, 1 луковица, кукуруза консервированная, 1 морковь, 50 мл соевого соуса, соль, сахар, чеснок.

Сварите крупу в подсоленной воде, оставьте остывать. Нарежьте мелко чеснок, лук, перец кубиками, морковь колечками.

Далее подогрейте в сотейнике растительное масло, положите туда все овощи, подержите на огне, помешивая, около 10 минут.

После этого добавьте соевый соус, немного сахара. Положите в сотейник рис, кукурузу, тушите еще 10 минут на маленьком огне.

Если у вас электрическая плита, по истечении времени выключите конфорку и оставьте блюдо доходить.

Фасоль под соусом терияки

150 г фасоли, 2 болгарских перца, 1 луковица, 1 перец, соус терияки.

Фасоль залейте водой, оставьте на 3 часа, затем варите до готовности.

Овощи нарежьте кубиками или соломкой, положите в сковороду и прожарьте.

Когда появится золотистая корочка, высыпьте туда уже готовую фасоль, залейте соусом терияки, тушите 15 минут.

Суп с пшеничной лапшой «Рамен»

1 л овощного бульона, 2 моркови, 1 болгарский перец, 1 острый перец, 150 г шампиньонов, 1 порционная упаковка лапши удон, пучок шпинат, пучок зеленого лука, соевый соус.

Морковь порезать кольцами и отварить до мягкости. Грибы нарезать на половинки и обжарить на подсолнечном масле. Болгарский перец нарезать соломкой. Острый перец нарезать соломкой. Шпинат и зеленый лук нарезать крупно. Лапшу отварить согласно указанной на упаковке инструкции. Все компоненты расположить в разные емкости – чтобы каждый мог добавлять себе в тарелку необходимое количество. В каждую миску положить необходимое количество лапши, овощей, залить бульоном и соевым соусом по вкусу.