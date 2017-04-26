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Для ЕБРР сейчас самое время выйти из Siauliu bankas

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 26, 11:00   |   Комментариев: 0

Для Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сейчас самое время уйти от управления литовским коммерческим банков Siauliu bankas, пишет деловое издание Verslo zinios.

“Уход ЕБРР сейчас был бы довольно логичным и мало кого удивил бы. Акционером Siauliu bankas эта организация является уже довольно давно, но у неё нет политики постоянно оставаться акционером этого банка”, – так комментировал изданию возможности ухода ЕБРР эксперт рынка приобретений и слияний компаний, имя которого не называется.

Ни руководитель банка Siauliu bankas Витаутас Синюс, ни представители ЕБРР не дают обширных комментариев на эту тему.

ЕБРР в Siauliu bankas инвестировал в 2005 г., когда за 20 млн евро приобрёл 16,1% его акций. Позднее, когда банк наращивал капитал, ЕБРР вложился дополнительно, а также конвертировал в акции выданные им займы.

На конец прошлого года ЕБРР владел 18,24% акций Siauliu bankas, которые котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи.

BNS

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