Для экономического роста Литвы необходима реформа образования – Р. Граяускас

Если Литва в будущем хочет сохранить темпы экономического роста, ей следует реформировать систему образования, внедрять больше высоких технологий, заявил главный экономист банка датского капитала Dansk Bank в Балтийских странах Рокас Граяускас.

“Литва пока в основном опирается на производство с низкой добавочной стоимостью, на транспортный и торговый сектора, однако нынешняя модель не сможет долго продержаться. Будучи маленькими, мы обязаны концентрировать ресурсы, четко называть, что будет двигателем нашей экономики в будущем, и последовательно работать в этом направлении. Очень важным элементом такой трансформации должна стать качественная система образования”, – заявил Р. Граяускас на пресс-конференции в четверг.

По его мнению, современная система образования позволит внедрять на производстве более высокие технологии, благодаря этому быстрее будут расти экономика и зарплаты. Р. Граяускас добавил, что Литве следовало бы сконцентрироваться на информационных технологиях и связи, производстве лазеров и биотехнологиях.

“У нас есть совершенно неплохие наработки в информационном секторе и секторе связи. Здесь мы выше среднего показателя в Евросоюзе. Наши специалисты хорошо подготовлены, но их очень мало. Это же касается и лазеров с биотехнологиями, если говорить о промышленном секторе. На этом мы можем базировать свою экономику”, – сказал он.

По его словам экономиста, кроме реформы просвещения в Литве необходимо совершенствовать налоговую систему и трудовые отношения, а власти страны должны быть готовы поддержать развивающиеся отрасли экономики.

Сейчас правительство одобрило реформу высшего образования и вынесло ее на рассмотрение сейма. Кабмин также рассматривает различные изменения в сфере среднего образования.

Глава миссии Международного валютного фонда в Литве, которая завершилась на этой неделе, Кристоф Клинген, заявлял, что для того, чтобы догнать Запад Литва должна реформировать систему образования – объединить ряд учреждений и создать более гибкие программы.

BNS

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