Для граждан Литвы Британия готовит визы

Британское правительство планирует до завершения Brexit добиться вступления в силу закона, предусматривающего новые миграционные правила для граждан ЕС, пишет газета Sunday Times.

«Ожидается самая большая «перетряска» миграционной политики за целое поколение, целью которой станет предоставление многолетних виз мигрантам, которые устраиваются на работу в ключевых секторах экономики, и одновременное ограничение доступа к социальным пособиям для новоприбывших», — пишет издание.

По данным источников газеты, правительство, чтобы избежать критики по миграционным вопросам, намерено консультироваться с независимым советом относительно того, какое количество рабочих виз следует выдавать.

«На заседании правительственного комитета по Brexit Тереза Мэй поручила министрам разработать план, состоящий из двух частей: в первой должна идти речь о гражданах ЕС, уже находящихся в Великобритании, во второй должен определяться визовый режим для тех, кто приедет потом», — говорится в публикации.

Как ожидается, этот план будет сформулирован в документе, публикация которого планируется на лето. Новый законопроект будет опубликован в начале 2018 года, и правительство рассчитывает, что он вступит в силу до того, как Британия покинет ЕС.

«Один из рассматриваемых высокопоставленными членами кабинета вариантов – это выдача новоприбывающим мигрантам, имеющим работу, пятилетних рабочих виз, но при этом им будет запрещено получать дополнительные пособия во время пребывания в Великобритании», — сообщает издание.

По данным газеты, Мэй планирует инициировать процесс выхода Великобритании из ЕС около 15 марта и объявить, что все европейцы, живущие в стране на этот момент, сохранят свой статус, если ЕС согласится предоставить такие же гарантии британцам, проживающим в континентальной Европе.

Конечной целью правительства остается снижение чистой иммиграции, для этого власти планируют поддерживать разнообразные учебные программы для британцев, чтобы рабочие места доставались жителям страны, а не мигрантам.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС, как ожидается, продлятся около двух лет.

Инф. «ЛК»

Метки: Brexit, N9 (1149) 2 марта, британское правительство, визы, новые миграционные правила