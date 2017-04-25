Для литовских политиков и должностных лиц проводятся учения на случай кризисных ситуаций

Во вторник министерство обороны Литвы совместно с американскими экспертами проводят симуляционные учения для политиков и представителей ведомств, ответственных за безопасность. Во время учений они будут учиться работать в кризисных условиях.

“Эти учения направлены на симуляцию по определенным сценариям с привлечением тех, кто принимает политические решения – это правительство, сейм, президентская администрация – для того, чтобы укрепить наше реагирование на угрозы”, – сообщил накануне учений BNS председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.

Сценарий учений станет известен только с их началом. В них примут участие министры обороны, иностранных дел, некоторые члены КНБО, советники президента, премьера.

Учения помогает организовать американский центр аналитики Atlantic Council .

Учения по работе в военных условиях в марте, после 20-летнего перерыва, были проведены в шведском парламенте, в них приняли участие несколько десятков политиков.

BNS

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