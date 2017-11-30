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Для малых потребителей газ в Литве с января подешевеет на 8%, для остальных цена не изменится

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 30, 15:00   |   1 комментарий

В Литве почти для полумиллиона малых потребителей бытового газа, которые используют его для приготовления пищи, газ в следующем году подешевеет почти на 8%. Между тем для потребителей, использующих газ для обогрева жилья, его цена с января не изменится.

В четверг Комиссия по ценам обнародовала утвержденные компанией газоснабжения Lietuvos duju tiekimas (LDT) цены на газ в первое полугодие следующего года, сообщила компания.

“Это едва ли не самые низкие цены за последние 10 лет. На это повлияли оптимизация закупок газа, альтернативные источники импорта газа и снижение цен на услуги по передаче, распределению. Все эти факторы помогли компенсировать прогнозируемое повышение цен в начале следующего года на международной газовой бирже”, – сказал для пресс-релиза гендиректор LDT Мантас Микалаюнас.

Для жителей, которые потребляют до 500 кубометров газа в год, цена снизится с 54 до 59 центов за кубометр. Таких жителей в Литве примерно 468 тысяч. Для клиентов, потребляющих более 500 и 501 – 20 000 кубометров газа в год, цены не изменятся: они будут 39 и 38 центов соответственно.

Последний раз цены на газ менялись в июле следующего года – после истечения предоставленной весной 2014 года российским “Газпромом” скидки цены на газ он подорожал на 5-8%.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (78.158.2.140) Гм пишет:
    2017 11 30 at 15:07

    “цена снизится с 54 до 59 центов”?! Либо автор не знает русского языка, либо не знаком с элементарными математическими понятиями “больше” и “меньше”.
    Кстати, сейчас кубометр стоит 64 цента. Исправьте опечатку!






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