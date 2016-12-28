Для новогоднего стола

Новогодний кролик

Кролик — 2 кг, бекон — 300 г, сливки — полстакана, соль/перец – по вкусу, мука — 150 г, лук шалот — 10 маленьких штук, чеснок – 7 зубчиков, розмарин – 2 веточки, чабрец — 1 веточка, бальзамический уксус — 1 ч. ложка, вино — 350 мл, растительное масло — 2 ст. ложки, сливочное масло – 2 ст. ложки, яблоки — 4 шт.

Нарежьте бекон тонкими, длинными полосками. В сковороде разогреваем растительное и сливочное масло. Обжариваем бекон до золотистого цвета. Кролика разделываем на 7-8 частей. Смешиваем муку, соль, перец. Обваливаем кусочки кролика в муке со специями.

Поджаренный бекон выкладываем на бумажное полотенце.

В кастрюлю, где жарился бекон, выкладываем кролика. Обжариваем его до золотистого цвета с каждой стороны.

Нарезаем яблоки на небольшие кусочки. Примерно на 8 частей. Удаляем сердцевину.

Лук нарезаем на 4 части. Луковицы должны быть небольшие.

Обжаренного кролика перекладываем в отдельную тарелку. Жарим лук и чеснок в масле из-под кролика. Добавляем розмарин, чабрец, смесь перцев, соль.

Лук обжариваем до золотистого цвета минут 10. После чего вытаскиваем розмарин, и чабрец. К луку добавляем бальзамический уксус и яблоки. Обжариваем 5 минут.

Выкладываем к яблокам кролика и добавляем 250 миллиграмм вина. Тушим 30 минут.

Добавляем оставшееся вино, сливки и бекон. Тушим 10 минут.

Салат «Цезарь»

Куриная грудка — 300 г, батон — 3 кусочка, яйца — 2 шт., томаты— 200 г, салат романо или латук — 100 г, масло оливковое — 80 мл, лимон — 2 ст. ложки, горчица сладкая — 10 г, чеснок — 2 зубчика, соль/перец, прованские травы — по вкусу.

Режем батон маленькими квадратиками. После чего жарим, посыпаем травами. Куриную грудку варим 1 час, солим по вкусу. Готовую грудку нарезаем квадратиками. Сыр трем на терке. Черри режем пополам. Яйца кидаем в кипящую воду на 1 минуту, после чего остужаем. Смешиваем яйца с горчицей блендером или венчиком. Продолжая взбивать, вливаем сок лимона, соль, перец, масло. Измельчаем чеснок. Добавляем к соусу. Все хорошо смешиваем. В салатницу кладем листья салата. Поливаем их половиной соуса. Сверху листьев кладем сухарики и куриную грудку. Посыпаем тертым сыром. Украшаем помидорами.

Шапка Деда Мороза

Консервированная кукуруза — 1 банка, грибы — 300 г, куриное яйцо — 5 шт., твердый сыр — 200 г, помидор — 400 г, соль, майонез – по вкусу, чеснок — 3 шт., растительное масло – для жарки.

Варим яйца. Одно яйцо трем на терке, а в остальных отделяем желток от белка.

Половину помидора режем небольшими кусочками. Грибы обжариваем на растительном масле до полной готовности. Желтки режем на небольшие кусочки. Сыр трем на терке.

Чеснок выдавливаем через чеснокодавку. Смешиваем кукурузу, грибы, помидоры, сыр, чеснок и желтки. Солим, перчим и добавляем майонез. Выкладываем салат на тарелку в форме горки. Оставшиеся помидоры режем небольшими кусочками. Белок трем на терке.

Посыпаем нашу горку помидорами, снизу украшаем белком. Сверху делаем бубон для шапки.

Закуска «Павлиний хвост»

Баклажаны — 3 шт., огурцы — 2 шт., помидоры — 3 шт., сыр — 200 г, чеснок — 3 зубчика, маслины — полбанки, оливковое масло — для жарки, зелень — 4 веточки, мука – полстакана, майонез, соль – по вкусу.

Баклажаны нарезаем кольцами. Солим и оставляем на 20 мин. Обваливаем баклажаны в муке и обжариваем. Огурцы режем кольцами. Помидоры режем кольцами.

Оливки режем пополам. Чеснок выжимаем через чеснокодавку. Сыр трем на терке.

Смешиваем сыр, чеснок и майонез. Выкладываем нашу закуску в форме хвоста павлина.

Первым слоем идут баклажаны, сверху смазываем майонезом. На майонез кладем помидор, затем огурец и половинку оливки.

Ирина САВЧЕНКО

Метки: N52 (11340) 29 декабря, рецепты