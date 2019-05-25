Для подключения к ЛЭП Европы Литва за 75 млн евро установит 3 компенсатора

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В связи с подготовкой Балтийских стран к синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) с континентальной Европой, для обеспечения стабильности частоты в Литве, Латвии и Эстонии должно быть установлено по три так называемых синхронных компенсатора.

Совокупная стоимость 9 установок составит 225 млн евро, одна из них, по подсчетам ученых института в Гданьске, обойдется в 25 млн евро.

По словам председателя правления Litgrid Римвидаса Штилиниса, Балтийские страны станут практически самыми инновативными в европейской электроэнергетике, поскольку таких компенсаторов на континенте по сути нет – вторую такую испытательную установку сейчас строит Германия. По его словам, вероятно, что три страны будут бороться за то, кто первой установит это оборудование.

Эти установки, которые будут регулировать напряжение, по размеру можно сравнить со строящимися в Вильнюсе и Каунасе когенерационными электростанциями, однако разница в том, что они не производят электроэнергию, а сами являются ее потребителями (будут подключены к сети электропередачи) – мощность одного составит 3-8 мегаватт (MGW).

Пока не ясно, где и какие компенсаторы будут установлены в Литве. Это выяснится, когда Litgrid проведет исследование рынка. Участвовать в конкурсах будут приглашены компании ABB, Siemens и другие.

В среду литовское правительство одобрило документ синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) с континентальной Европой – проект договора о подключении. Недавно документы утвердила и Европейская континентальная региональная группа Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Литовская электроперадающая компания Litgrid подпишет документы, когда их утвердят акционеры компании на собрании 20 мая, затем их подпишут также Латвия и Эстония.

Намечено, что проект синхронизация сетей Балтийских стран с Европой, который обойдется в 1,5 млрд евро будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link между Литвой и Польшей и через новый морской кабель между этими странами Hamony Link, стоимостью 650 млн евро (487 млн евро должна составить европейская помощь).

Литва, Латвия и Эстония планируют к 2025 году синхронизировать свои электросети с сетями Европы. Три страны до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергетической системы и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.

BNS